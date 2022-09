Beňová sa na sociálnej sieti zahrala na politológa a vyslovila presvedčenie, že vo voľbách kandiduje vždy dostatok strán a preto nepotrebujeme novú okolo Dzurindu: „Do parlamentu sa dostáva množstvo strán, ktoré sa rýchlo rozpadnú a ich bývalí poslanci sú nezaradení a je to zmätočné. Druhý dôvod je hodnotová rôznorodosť strán, ktoré vytvárajú vládnu koalíciu.“

V pravicovom sektore sú vraj konzervatívne subjekty ako OĽANO, Sme rodina, KDH, SNS, Republika, Za ľudí a ĽSNS a liberálne v podobe SaS a PS. Na ľavej strane je Smer: „A kdesi v strede je Hlas, ktorý sa zatiaľ profiluje ako strana vyčkávania.“ Podľa europoslankyni je teda veľmi nepravdepodobné, žeby mohol expremiér vytvoriť subjekt, aký chýba.

Smeráčka pri svojej analýze vychádzala zo slov Mikloša, ktorý prezradil, že on sa do politiky nevráti, ale Dzurindovi pomôže s novým projektom. Beňová sa v ďalšej časti svojho statusu venovala aj tomu, kto podľa nej môže za pád vlády Ivety Radičovej. Neboli to podľa nej Richard Sulík a Igor Matovič, ktorí sa nezúčastnili spoločného hlasovania za vyslovenie dôvery Radičovej vláde a podporenie finančnej pomoci Grécku. Dzurindovi to poriadne naložil aj bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek.

Zaujímavé Beňovej slová o páde Radičovej vlády, ako aj ostrú reakciu Šáteka nájdete v galérii.