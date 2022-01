Najväčší podiel na tomto násilnom a smutnom príbehu nemá podľa Beňovej polícia, ani prokuratúra. Je to vraj o rodičoch: „Je to o našej výchove, našej starostlivosti, ale aj o našej prísnosti.“ Moderného rodiča z nás vraj neurobí to, že budeme k zlyhaniam našich detí pristupovať zľahčovaním, tolerovaním, či ospravedlňovaním ich správania, keď je neprimerané. S deťmi sa vraj treba rozprávať, vysvetľovať a nastavovať im hranice, hovoriť aj o nebezpečenstvách, a tam, kde je to treba, vydávať zákazy: „To nie je úloha polície, to je úloha rodiča.“

Problémom je podľa Beňovej aj to, že násilie medzi deťmi sa rozširuje už dlhší čas: „Začína to posmeškami, mobbingom a žiaľ, môže to vyústiť aj do takejto drastickej udalosti.“ 11-ročnej školáčke mali ublížiť deti vo veku 14, 15 a 16 rokov. Europoslankyňa sa zároveň zamyslela, ako je vôbec možné, že mali pri sebe tínedžeri alkohol: „Hnevám sa na deti, lebo pubertiaci sú stále deti, ktoré sa tak zachovali. Neviem ako je vôbec možné, že rodičia štrnásťročných detí nevedia, že ich DETI požívajú alkohol.“

Medzi agresívnymi pubertiakmi bolo aj dievča. Reportérka Kristína Kövešová vyspovedala účastníčku incidentu, ktorá poukázala na morálny kredit agresorov, aj samotnej útočiacej dievčiny: „Ona sa nám začala vyhrážať tým, že my z toho aj tak nebudeme mať problémy, pretože ona má mamu policajtku.“ Je preto možné, že aj na základe tejto verejnej spovede účastníčky dnes policajný prezident Štefan Hamran reagoval záhadnými slovami: „Chcel by som verejnosť ubezpečiť, že aj v tomto prípade postupujeme striktne v medziach zákona a bez ohľadu na postavenie rodičov všetkých zainteresovaných mladistvých osôb.“

Beňová sa ale dodala, že sa nehnevá len na útočiacich pubertiakov, ale aj na ich rodičov: „To, čo ma však hnevá na tomto (a podobných prípadoch) najviac, nie sú deti. Hnevá ma, ako sa o ich výchovu “starajú” tí, ktorí ich majú chrániť a viesť.“

Prečítajte si tiež: