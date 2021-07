Vybrali sa na prvú spoločnú dovolenku! Europoslankyňa Monika Beňová svojich fanúšikov už niekoľko mesiacov zásobuje fotografiami a príspevkami s dcérkou Leuškou. Tá len nedávno oslávila osem mesiacov a v týchto chvíľach je na svojej prvej dovolenke.

Beňová nič nenechala na náhodu a na rodinný výlet sa pripravovala už niekoľko dní vopred, dcérke pripravila aj domáce kaše na cestu. "Leu zobral tato už aj do mora a páčilo sa jej. Páči sa jej aj v bazéne, aj v jej detskom bazéniku. Ona je také spokojné dieťatko vždy a všade," napísala europoslankyňa zo Slovinska, kde sa momentálne nachádza.

Mohlo by sa zdať, že na dovolenku sa rodinka vybrala v trojici, no opak je pravdou. Okrem dcérky Leušky a partnera Ľubomíra Klča robia Beňovej spoločnosť aj syn Martin so snúbenicou Grétkou, ktorých o niekoľko týždňov čaká svadba.