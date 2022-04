Bývalý premiér Fico od vznesenia obvinenia proti jeho osobe tvrdí, že je politicky motivované a že ho chce vládna koalícia za každú cenu dostať do väzenia. Hovorí tiež, že všetkým európskym lídrom rozposlal list, v ktorom opisuje situáciu, a že minimálne siedmi mu už volali späť. O koho ide, však povedať nechcel. Šéfa Smeru sa z európskych politikov zatiaľ nikto verejne nezastal. Práve naopak.

Podľa poslanca Európskeho parlamentu (EP) Petra Polláka (49) Ficovo obvinenie, ako aj jeho staršie výroky vážne znepokojili vedenie Progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D) v europarlamente. Súčasťou tejto frakcie v EP sú traja europoslanci za Smer – Monika Beňová (53), Miroslav Číž (68) a Robert Hajšel (55).

Pollák tvrdí, že sociálni demokrati sa už niekoľko týždňov zaoberajú členstvom Smeru v ich európskej frakcii. „Rovnako citlivo vnímajú jej proruskú orientáciu a šírenie nebezpečnej kremeľskej propagandy," píše europoslanec na sociálnej sieti: „Dnes sú všetci európski politici, s ktorými som hovoril, rozhorčení aj Ficovými vyjadreniami o partnerských armádach, keď ich hanlivo prirovnal k Wehrmachtu."

Znepokojnenie zo situácie okolo obvinenia Roberta Fica vyjadrila aj šéfka frakcie S&D Iratxe García Pérez (47). „Obvinenia sa musia objasniť a dôkladne vyšetriť," povedala pre euroactiv.sk García Pérez s tým, že očakáva vysvetlenie aj od predstaviteľov strany Smer.

Vysvetľovať okolnosti lídrom európskych socialistov mal pôvodne samotný Robert Fico. Dnes sa mal stretnúť v Bruseli s predsedom Strany európskych socialistov (PES) Sergejom Staniševom a so šéfkou frakcie S&D Garcíovou Pérezovou. Tento program bol však zrušený pre mimoriadnu schôdzu slovenského parlamentu, ktorú inicioval práve Smer.

Situáciu exkluzívne pre náš denník okomentovala aj smerácka europoslankyňa Monika Beňová, ktorá Pollákove slová vyvrátila. "Nejde o žiadne suspendovanie alebo niečo podobne. Ja som kolegov z frakcie informovala o situácii, čo sa vlastne deje na Slovensku a kolegovia mi vyjadrili podporu," povedala s tým, že predseda PES bude zajtra mať videocall s Ficom.

"A je mi veľmi ľúto, že kolegovia tu robia takýto humbuk v Európskom parlamente kvôli tomu. Jediný kto by mal robiť humbuk to som ja, za nedodržiavanie pravidiel právneho štátu, keď lídra opozície chcú dať do väzby kvôli takejto veci," povedala politička.

