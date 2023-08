Europoslankyňa Monika Beňová sa cez víkend zhostila veľmi príjemnej úlohy. Stala hrdou krstnou mamou malej Ninky, o ktorom informovala už pár dní predtým aj na sociálnej sieti. „Ja som sa včera v noci vrátila z Ružomberka, kde bolo opäť fantasticky s vami. Ráno som Leušku odviezla do škôlky a idem do kancelárie. V nedeľu nás čakajú krstiny krásnej Ninky a mňa úžasná úloha krstnej mamky,“ radovala sa politička.

Krst sa konal v jednom z bratislavských kostolov. Pri tejto slávnostnej príležitosti si Beňová obliekla skutočne chic outfit a zároveň vsadila na jednoduchosť a eleganciu. Politička, ktorá miluje módu a často sa objavuje v drahých modeloch známych módnych značiek, zostala verná svojej povesti. Na krstinách predviedla absolútne famózny model saténových šiat béžovej farby od austrálskej značky Zimmermann. Viazanie v páse zvýraznilo siluetu političky, ktorá sa vďaka pravidelnému športu môže pochváliť skvelou figúrou. „Krstiny boli úžasné,“ pripísala Beňová k snímkam, kde je v spoločnosti svojho partnera advokáta Ľubomíra Klča.

Beňová však očarila aj zaujímavými doplnkami. Na krstinách sa totiž objavila so štýlovým klobúčikom so sieťkou, čím do svojho outfitu vniesla mimo elegancie aj odtlačok aristokracie. Za povšimnutie stoja aj jej semišové lodičky s rozmerným štrasovým zdobením. Politička tak bola bez pochyby neprehliadnuteľná na akcii a určite sa otáčali po nej všetky hlavy. Po krstinách zverejnila europoslankyňa aj niekoľko záberov z barokovej záhrady pri Bratislavskom hrade, kam došli na prechádzku s malou dcérkou Leou.

Beňová 15. augusta oslavovala okrúhle 55. narodeniny. „Mám napísanú cestu a snažím sa ňou kráčať. Keď som z nej niekedy zišla, snažila som sa ju opäť nájsť....Niektoré boli ťažšie, iné menej. Vždy som prehry prijímala s pokorou. Vždy som požiadala o prepáčenie či odpustenie. Vačšina dní však bola a je krásna. Bola som obdarená dvomi úchvatnými deťmi. Synom a dcérkou. A už aj nádhernou vnučkou. Mám po svojom boku úžasného muža, ktorý je aj mojim najlepším priateľom. Čo viac si žena môže k naplneniu života želať,“ napísala Beňová.

Prečítajte si tiež: