Anna Belousovová (62) je známa predovšetkým starším voličom vďaka jej politickej angažovanosti spred desiatich a viac rokov. V minulosti sa dostala do povedomia ako predsedníčka Slovenskej národnej strany (SNS), kde na tomto poste vystriedala Jána Slotu (68). Preslávila sa aj fackou, ktorú vystrúhala dnešnému ministrovi financií Igorovi Matovičovi (49).

Národniarka skončila svoju prvú aktívnu politickú činnosť v roku 2012, keď bola posledný raz členkou parlamentu. Pár mesiacov predtým ju Matovič v jednom zo svojich článkov nazval Ančou. Belousovová to nenechala len tak a v parlamente mu jednu struhla: „Matovič zrejme nemá dostatočnú výchovu a nevie, ako sa správať k dáme.“ Šéf OĽaNO incident potvrdil.

„Keďže som sa rozhodla kandidovať v komunálnych voľbách a aj do VÚC ako nezávislá kandidátka, hľadám aktivistov z okresu Čadca na pomoc pri získavaní podpisov a volebnej kampani,“ napísala najnovšie Belousovová. Je teda jasné, že sa nerozhodla rovno pre vrcholovú politiku, ale svoju budúcnosť vidí v pomoci svojmu regiónu.

Belousovová vstúpila do SNS v roku 1990. O 9 rokov neskôr sa stala dokonca jej predsedníčkou. Najznámejší šéf národniarov si preto v roku 2011 založil Pravú SNS. Už v roku 2013 sa však vrátil do pôvodnej strany, političku nahradil v jej vedení a ona sa stala podpredsedníčkou. V roku 2011 bola zo strany vylúčená pre kritiku Slotu. Hneď na to založila novú národne orientovanú politickú stranu Národ a spravodlivosť. Poslankyňou bola v rokoch 1998 až 2002 a 2006 až 2012.