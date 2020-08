Strany Most-Híd, SMK a Spolupatričnosť dnes čaká veľký krok, v ktorý viacerí ľudia dúfali už pred parlamentnými voľbami. Spoločne podpíšu deklaráciu, ktorá by ich mala posunúť k vytvoreniu jedinej veľkej strany. Bývalý šéf Mostu Béla Bugár (62) by však aj v novom zoskupení rád videl Slovákov!

Bugár považuje spájanie maďarských strán za nevyhnutnosť, no zároveň upozorňuje, že strana Most-Híd je postavená na „multietnickom“ prvku, ktorý „musí ostať zachovaný“. Podľa dlhoročného politika totiž nie je samozrejmosťou, že slovensko-maďarské napätie dnes už prakticky neexistuje. „To nepadlo z neba, na tom sme pracovali 11 rokov a netreba sa toho vzdávať,“hovorí. Bugár je presvedčený, že ak by k vzájomnému zlúčeniu maďarských strán neprišlo, potom by jednotlivé politické subjekty nemali šancu na úspech ani v nasledujúcich voľbách. Zároveň dodáva, že ak by malo ísť o zjednotenie, v rámci ktorého by sa zo strany vytratila multietnicita, potom by z Mostu radšej definitívne odišiel. „A nielen ja, ale takto zatiaľ rozmýšľať nechcem,“uzavrel.



Zlúčenie strán a vytvorenie jedinej veľkej strany, ktorá by hájila najmä záujmy maďarskej menšiny, je podľa prieskumu agentúry Focus aj vôľou väčšiny Maďarov žijúcich na Slovensku. Podľa výsledkov júnového prieskumu realizovaného na vzorke 710 maďarsky hovoriacich respondentov z južného Slovenska, by si totiž „fúziu” maďarských strán želalo až 61 % opýtaných.

Na fotkách je politik Béla Bugár ktorý bol v rokoch 2009 až 2020 predsedom strany Most-Híd Zdroj: MIROSLAV MIKLAS



Napriek tomu podľa vyjadrení lídrov možno predpokladať, že Most, SMK a Spolupatričnosť budú v niektorých otázkach hľadať prieniky len ťažko. Zatiaľ čo Most stále stavia na ideách slovensko-maďarskej spolupráce a multietnickom charaktere, SMK a Spolupatričnosť sa chcú orientovať prevažne na Maďarov. „Novú, zjednotenú stranu si predstavujeme vybudovať primárne na etnickom princípe, nakoľko na špecifické požiadavky maďarskej komunity dokáže nájsť správne odpovede jedine politické zastúpenie pochádzajúce z daného etnika,“ uviedol predseda SMK Krisztián Forró, ktorý dodal, že nesmierne dôležitý je aj princíp regionality. „Keďže žijeme na národnostne viac či menej zmiešanom území a nezastupujeme len Maďarov, ale aj s nami žijúcich Slovákov, Rómov a ďalšie etniká. Teda bezproblémové spolužitie a prosperita južných a juhovýchodných regiónov je spoločným cieľom nás všetkých,“ uzavrel.