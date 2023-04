Predseda parlamentu a najznámejší slovenský multiotecko rieši napäté vzťahy vo svojej mnohopočetnej rodine. Jedna z jeho expartneriek, Barbora Richterová, obviňuje politika, že sa nestará o svoje deti, dokonca si vraj svojho staršieho syna Artura (11) zablokoval vo svojom telefóne. Najnovšie Richterová zverejnila video ako dôkaz, že po vytočení čísla Kollára z mobilného telefónu jej syna Artura je hovor odmietnutý. „Ak by sa chcel 11-ročný syn dovolať svojmu otcovi Borisovi Kollárovi, nemôže, pretože je blokovaný. Deväťmesačný syn Borisa Kollára Aaron Kollár svojho otca nepozná, ma ho zapísaného v rodnom liste, ale Boris sa oňho nikdy nezaujímal a ani nevie, ako vyzerá. Otec roka, však?” pripísala Richterová uštipačný komentár k videu.

Richterová tiež informovala, že tento utorok sa malo konať súdne pojednávanie s Kollárom pre výživné, no politik sa deň pred termínom ospravedlnil. „Boris, ty si myslíš, že pre teba neplatia zákony ako pre ostatných ľudí? Vždy si sa správal bohorovne a funkcia ťa v tom iba utvrdila, a preto ignoruješ a vysmievaš sa súdnym predvolaniam!“ napísala rozzúrená mamička. Podľa Richterovej Kollár vedel o termíne mesiac, mal možnosť požiadať o náhradný termín, no neurobil to. Brunetka sa však nevzdáva a ďalej pokračuje v otvorenej vojne s politikom.

Na obranu Kollára sa od začiatku sporu s Richterovou postavili jeho staršie dcéry Alexandra a Ester. Najmä s najstaršou dcérou si rozzúrená mamička vymenila aj niekoľko ostrých odkazov. „Táto osoba si nedá pokoj! Najväčšia klamárka, akú poznám, menom Barbora Bosorka Richterová. Už to naozaj presahuje všetko! Nedá si pokoj a robí všetko pre to, aby nám uškodila,“ vyjadrila sa Alexandra na adresu svojej macochy. Tá zas na oplátku vytiahla na Kollárovu dcéru špinu toho najťažšieho kalibru.

Najnovšie nevydržala mlčať ani jedna z mamičiek Kollára, speváčka Barbora Balúchová, ktorá vychováva jeho šesťročného syna Alexandra Jána. „Celá tá kauza mi pripadá vtipná. Pani Richterová sama každým svojím počinom ukazuje, o čo tam ide, a sú to skôr financie ako všetko to okolo. Tá ‚showka‘, čo robí, už podľa mňa nemá s týmto nič spoločné,“ uviedla hneď v úvode speváčka. „Povedzme si úprimne – a to sa pýtam aj chlapov – ako by oni reagovali, keby mali takýto typ ženy doma?“ pýtala sa tiež Balúchová.

„Ja Borisovi vďačím za veľa, a nemyslím teraz finančne. Vždy sa snaží byť maximálne nápomocný. Táto kauza mi pripadá tak strašne vyhrotená, že zastávam aj stranu Sme rodina, že sa k tomu absolútne nevyjadruje. Pretože každým jedným jej krokom len sama o sebe ukazuje, o čom to celé je,“ hovorí Balúchová.

„Snažíme sa so synom, aby strávil s ním čo najviac času. Myslím si, že aj skrz toho povolania, ktoré má naozaj náročné – a to si málokto vie vôbec predstaviť – sa snaží robiť pre tie deti maximum,“ uviedla pre náš denník. „Fungujeme skrz jeho pracovné nasadenie možno inak ako iní rodičia. Aj keď mám v mojom okolí aj také páry, ktoré sa stretávajú dokonca ešte menej, a to sú z jedného mesta a majú klasickú prácu,“ podotkla zároveň Balúchová. Tvrdý odkaz Balúchovej na adresu Richterovej NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

„Ona si robí sama o sebe reklamu. Myslím si, že aj ostatné staršie deti, ktoré sa k tomu vyjadrili a už majú možnosť komunikovať s novinármi, k tomu povedali pravdivé stanovisko,“ podotkla ďalej speváčka na adresu Richterovej. V tejto súvislosti sme oslovili aj ďalšie Kollárove mamičky, no do uzávierky nám neodpovedali.

Ako je známe, hlavným dôvodom sporu má byť výška výživného, ktoré Richterová požaduje zvýšiť. Tá otvorene prezradila, že dostáva 1 500 eur na každé dieťa, mesačne má tak k dispozícii zhruba 3 000 eur. Brunetka však požaduje od Kollára zvýšiť výživné na syna Artura na 3 500 eur, na Aarona si zas pýta 2 500 eur. Odôvodnila to tým, že na staršieho syna má oveľa vyššie náklady. Mamička zároveň žiada presne stanovené pravidlá stretávania s deťmi, ktoré bude Kollár rešpektovať.