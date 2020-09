NAŽIVO Balciar má svojho nástupcu: Minister obrany Naď prezradil meno vojenských tajných

Vojenského spravodajstvo (VS) má nového šéfa! Po kontroverznom Jánovi Balciarovi zaujme jeho miesto doterajší zástupca veliteľa vzdušných síl brigádny generál Róbert Kleštinec. Ten vo svojej kariére nikdy vo VS nepracoval, no jeho armádna kariéra je viac ako bohatá.