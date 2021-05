Zmenu by mohla priniesť dôkladná hygiena rúk, napríklad po návšteve nemocnice, pri jedle, manipulácii s peniazmi, po použití verejnej dopravy či po kontakte so zvieratami. Pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk na to poukázali odborníci z oblasti verejného zdravia.

Do globálnej kampane Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa zapája aj Slovensko. Na šírenie osvety o správnej hygiene rúk v zdravotníckych zariadeniach sa zameriava tretí ročník projektu Deň čistých rúk, ktorý sa začína v stredu v desiatich slovenských nemocniciach. Do projektu sa v tomto roku zapoja aj vybrané nemocničné lekárne.

Stovky návštevníkov nemocníc budú mať možnosť naučiť sa zásadám správneho postupu umývania a dezinfekcie rúk a pomocou špeciálnej UV lampy si otestovať, či svoje ruky pri príchode i odchode zo zdravotníckeho zariadenia dezinfikujú správne. Dezinfekčný prostriedok s obsahom fluorescenčnej látky pod ultrafialovým žiarením odhalí nedostatočne vydezinfikované časti rúk. Najčastejšie ide o končeky prstov, palec, chrbát ruky a priestory medzi prstami.

Dôležitosť umývania rúk pripomína aj Lengvarský

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) pripomenul, že správna a dôkladná hygiena rúk je dôležitou súčasťou ochrany zdravia a životov ľudí. Zdôraznil, že práve počas boja s pandémiou ochorenia COVID-19 bola hygiena rúk jedným zo základných preventívnych nástrojov na ochranu pred vírusom.

"Preto sme sa tento rok rozhodli podporiť Svetový deň čistých rúk s výstižným sloganom kampane 'Čisté ruky – len pár sekúnd môže zachraňovať životy'. Spolu s nemocnicami, ktoré sa do projektu zapojili, pomáhame šíriť túto dôležitú osvetu, pretože práve dôkladnou hygienou rúk zabránime šíreniu baktérií a môžeme pomôcť v konečnom dôsledku zachrániť životy," zdôraznil.

Rukavice nie sú náhradou za umývanie

"V tohtoročnej kampani chceme pozornosť laickej verejnosti upriamiť nielen na správnu techniku pri umývaní rúk, ale budeme sa snažiť edukáciou eliminovať aj nesprávne návyky, ktoré priniesla táto pandémia: nadužívanie antimikrobiálnych mydiel, dezinfekčných prípravkov a zbytočné a nesprávne používanie rukavíc, ktoré nenahrádza umývanie rúk," informovala vedúca lekárka oddelenia nemocničnej hygieny Univerzitnej nemocnice Martin Adriana Kompaníková.

Hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre epidemiológiu Mária Štefkovičová vysvetlila, že takmer 40 percent záťaže spôsobujú infekcie vyvolané baktériami rezistentnými proti tzv. antibiotikám poslednej línie. "Ide o čoraz viac sa zhoršujúci trend, čím sa dostávame do situácie, keď nám v liečbe zlyhávajú lieky poslednej voľby a infekcie sa nebudú mať v mnohých prípadoch čím liečiť," uviedla.

Predsedníčka sekcie nemocničnej epidemiológie a hygieny Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS Katarína Naďová doplnila, že alkoholová dezinfekcia rúk je efektívnejšia, rýchlejšia a lepšie chráni pokožku v porovnaní s častým umývaním rúk mydlom. Podľa jej slov pomáha aj zvýšenie dostupnosti dávkovačov alkoholovej dezinfekcie rúk v kritických bodoch poskytovania zdravotnej starostlivosti.