O AZYL na Slovensku sa už zaujímajú PRVÍ Afgánci: TAKTO sa k tomu postavila vládna koalícia!

Slovensko by malo prijať desiatich Afgancov, ktorí boli našej krajine nápomocní, no v masívnom udeľovaní azylov nie je ani náznak riešenia. Vyhlásil to predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.