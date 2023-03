„Prebieha finálna časť optimalizácie siete nemocníc a ako má vyzerať štrukturalizácia nemocníc, k tomu sa musí vyjadriť minister," uviedol pre agentúru SITA šéf ANS Marián Petko. Prezident ANS si nevie predstaviť, že by rezort zdravotníctva nemal ministra do septembra tohto roka, teda do predčasných parlamentných volieb.

„Nie je možné, aby zastúpenie bolo len formálne, aby bol ministrom len člen vlády alebo by vôbec nebol," tvrdí Petko. Plynulý proces realizácie viacerých projektov by podaná demisia mohla skomplikovať. „Projekty pre duševné zdravie sú vo fáze príprav, čo by sa dalo stihnúť, ale akonáhle nebude minister, tam by som mal obavy, či sa to zvládne," upozornil.

Obavy má aj v súvislosti s financovaním rezortu zdravotníctva v roku 2023. Ministerstvo zdravotníctva podporilo ANS, aby pomohlo odkomunikovať so zdravotnými poisťovňami finančné prostriedky pre určitý typ poskytovateľov. ,,Ak nebude minister, my nevieme povedať, či to všetko, čo bolo dohodnuté, bude platiť," povedal Petko.

ANS však hodnotí doterajšiu spoluprácu s Vladimírom Lengvarským pozitívne. „Minister nemal nikdy problém sa s nami stretnúť a rokovať o čomkoľvek, čo nebolo posledných 20 rokov bežné," povedal Petko. Vyjadril sa aj k projektom výstavby nových nemocníc z plánu obnovy, teda nemocnice Rázsochy a nemocnice v Martine. „Nevieme, či sa to dá stihnúť a či to beží v pláne," uzavrel prezident ANS.