Mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR k zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) sa napokon nepodarilo otvoriť, no poslancom sa do práce oplatilo prísť už len pre sexi outfity prítomným dám. Suverénne najviac pozornosti pútala v pondelok asistentka exministra financií Ladislava Kamenického (52).

Tropické horúčavy, ktoré udreli v hlavnom meste, vyzliekli viaceré dámy aj na mimoriadnej schôdzi Národnej rady, kde predviedli bronzové opálenie. Pre rekonštrukciu rokovacej sály zasadal parlament netradične v priestoroch Zimnej jazdiarne na Bratislavskom hrade. Počas pokusu otvoriť schôdzu sa asistenti a hovorcovia strán zdržiavali v jednej miestnosti spolu s novinármi. Práve tu pútala najviac pozornosti atraktívna bruneta Veronika Murková, ktorá je asistentkou exministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD).

Murková prišla v nápadných čiernych minišatách, ktoré jej ledva zakryli zadok. V sexi outfite predviedla aj štíhle opálené nohy, na veľké potešenie prítomných pánov. Ultrakrátky strih však kráske evidentne pohodlný nebol, keďže si šaty musela neustále upravovať počas sedenia.

Povoľuje však protokol nosenie minišiat na pôde Národnej rady? „Protokol nepodlieha módnym trendom. Pre dámy, pre ktoré je záväzný business a diplomatický protokol, je predpísaná dĺžka šiat 5 centimetrov nad kolená,“ vysvetľuje odborníčka na protokol Mária Holubová. „Keď si dáma sadne, nemalo by jej vidieť stehno, pretože dámy v politike sú fotené, aj keď sedia,“ doplnila ďalej.

Holubová tiež upozornila, že nielen podľa protokolu alebo aj podľa aktuálnych módnych trendov sú minišaty out a v súčasnosti sa nenosia. „Súčasný módny trend je skôr dĺžka lady a midi, to znamená, že šaty do pol lýtok,“ prízvukovala protokolistka. „V takýchto ultra krátkych šatočkách sa môžu zjaviť len reprezentantky šoubiznisu,“ podčiarkla ďalej. Podľa odborníčky protokol platí aj pre asistentky politikov. „Je súčasťou súkolesia a reprezentuje pána Kamenického,“ uviedla Holubová na adresu Murkovej.

Nebolo to tak dávno, keď na slávnostnej vernisáži v areáli Bratislavského hradu pútala atraktívna Murková pozornosť po boku šéfa Smeru-SD Roberta Fica. Obaja odchádzali z výstavy spolu na striebornej Octavii. O Murkovej sa tiež pred rokmi klebetilo, či náhodou nenahradí pri Ficovi Máriu Troškovú. Pôvabnú tmavovlásku s uhrančivým pohľadom si však napokon uchytil exminister Kamenický.