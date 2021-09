Pápež Frantisek sa v pondelok popoludní stretol s emeritným trnavským arcibiskupom Róbertom Bezákom na pôde Apoštolskej nunciatúry v Bratislave. A šokujúco, Bezák sprvádzal pápeža aj dnes do Šaštína.

Pondelkové stretnutie pápeža Františka s Róbertom Bezákom na pôde Apoštolskej nunciatúry v Bratislave nebolo v oficiálnom programe apoštolskej cesty.

„Pápež František ešte pred odchodom na návštevu centra Betlehem sa stretol na nunciatúre s jeho excelenciou Róbertom Bezákom, emeritným trnavským arcibiskupom, spolu s jeho rodinou,“ uviedol hovorca Svätej stolice Matteo Bruni.

Róbert Bezák bol prvým na Slovensku, ktorého z pastoračného riadenia arcidiecézy pápež, v tom čase Benedikt XVI, obľúbeného trnavského arcibiskupa odvolal (júl 2012). Bezákovo odvolanie vyvolalo medzi veriacimi a verejnosťou množstvo reakcií.

Mimoriadne populárny arcibiskupa dorazil aj dnes do Šaštína. Neprišiel však ako civilný pútnik. Na pútnicke miesto dorazil autom priamo v pápežskej kolóne. Spolu s pápežovom Františkom sedel v aute bratislavský arcibiskup a predseda Konferencia biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.

REAKCIE NA BEZÁKOVU ÚČASŤ

Podľa slovenských biskupov bola jeho prítomnosť v poriadku, pripomenuli, že je stále jedným z biskupov. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober povedal, že ak by ho Svätý Otec rehabilitoval, rešpektoval by to.

"Vedeli sme o tom, že príde, už skôr, takže sme neboli prekvapení," povedal novinárom prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Bober pripomenul, že Bezák je jedným z biskupov, je emeritný, tak ako viacerí iní biskupi na Slovensku.

"To, čo sa stalo rozhodnutím Ríma, sme rešpektovali. Nič iné nemôžeme povedať, pretože tieto veci súvisia s rozhodnutím Svätého Otca, či už predchádzajúceho alebo tohto," povedal k Bezákovmu odvolaniu.

Pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko považuje za veľmi silné gesto to, že sa biskupi spoločne s Bezákom modlili pod sochou šaštínskej Panny Márie, a potom spolu koncelebrovali svätú omšu.