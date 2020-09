Nie je to tak dávno, čo bývalý podpredseda SNS Anton Hrnko (65) nevedel prísť na meno súčasnému predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (55). Teraz je však všetko inak. Hrnko sa stal Kollárovým poradcom. Odborník za tým vidí výhody pre obe zúčastnené strany. Ako celú situáciu vníma staronový šéf SNS Andrej Danko (46), ktorý vo voľbe nového predsedu strany porazil práve Hrnka?

Kollár s Hrnkom stáli ešte nedávno na opačných póloch slovenskej politiky. Národniar častoval v minulosti na sociálnej sieti terajšieho šéfa parlamentu slovami ako mafián, nekompetentný a podobne. Pred rokom a pol dokonca napísal: „Dlho som rozmýšľal, či slušný človek má reagovať na takú smiešnu postavičku, akou je Boris Kollár.“

Ten ho po nezvolení za predsedu SNS oslovil s návrhom, aby sa stal jeho poradcom. „Je mojím poradcom v národných témach, pretože v parlamente nemajú národné sily zastúpenie,“ povedal Kollár. Hrnko reagoval pozitívne, funkciu prijal a aká z toho nastane situácia v SNS, je podľa neho nepodstatné. „V SNS je situácia, ktorá ma už nezaujíma. Tí, ktorí stáli na mojej strane, to chápu,“ tvrdí Hrnko s tým, že zatiaľ nie je v jeho úvahách to, že by spojil svoje sily s Kollárom aj po straníckej línii. „Aj keď nehovorí sa nikdy, že nie,“ povedal s tým, že od politiky si chce oddýchnuť.

„Život je plný prekvapení a rozuzlení,“ povedal predseda SNS Andrej Danko s tým, že k tomu nechce nič viac dodať. Politológ Radoslav Štefančík tvrdí, že situáciu okolo Hrnka s Kollárom je ťažké komentovať. „Hrnko je národniar, ale funkcia mu môže prinášať aj finančný benefit. Tiež je cťou byť poradcom šéfa parlamentu. Kollár vie, že mu to môže pritiahnuť národniarskych voličov. Je to pragmatický prístup,“ uzavrel.

Anketa Skončí v budúcnosti Anton Hrnko v jednej strane s Borisom Kollárom? Áno 0%

Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný