O premiérovi Igorovi Matovičovi je známe, že čo si myslí, to aj na rovinu povie. Častokrát sa mu svojimi výrokmi však podarí prestreliť a výrazne prekročiť pomyselnú latku slušnosti či taktu. Ináč tomu nebolo ani na dnešné poludnie, kedy na svojom profile na sociálnej sieti zverejnil nenávistný status. Ten venoval Mariánovi Balázsovi, ktorý sa preslávil najmä ako partner expremiérky Ivety Radičovej. Ten na portáli Denníka N najnovšie zverejnil komentár, v ktorom sa poriadne obul do predsedu vlády a aj jeho manželky. "Absencia diskusie odbornej verejnosti okrem iného znamená, že dokument nie je priebežne odborne pripomienkovaný a vylepšovaný. Pretože práve toto je – popri informovanosti verejnosti – účel odborných diskusií a verejných debát. Na to už ani nebude čas. Nevieme, netušíme, čo – okrem proklamovaného boja proti korupcii a podvodom – vlastne táto vláda chce, čo chcú jej kľúčoví ministri a ako si vláda predstavuje ďalšie modernizačné smerovanie Slovenska. Ak v tejto súvislosti niekto niečo predsa len povie, tak len všeobecné frázy a nič zmysluplné. A premiér uhýba pred nepríjemnou, no oprávnenou otázkou o takmer až tajnej príprave dokumentu za dverami ministra Hegera a ešte sa pri tom cíti aj dotknutý,"začal Balázs, ktorý však následne poriadne pritvrdil.

Igor Matovič sa poriadne rozčúlil a Balázsovi naložil, čo sa naňho zmestilo. Zdroj: Dano Veselský

"Máme historickú šancu na reformnú obnovu a modernizáciu. No ak v takejto situácii omnoho viac vieme o Matovičových statusoch, Kollárových škandáloch (ktoré už padajú na hlavu celej koalície, všakže, páni a dámy zo Za ľudí) a finančnej negramotnosti pani Pavlínky než o reformnom pláne obnovy, tak niečo tu nefunguje, čosi tu nie je v poriadku,"dodal.

Balázs je bývalý kňaz, ktorý sa podľa slov Igora Matoviča chcel dostať na kandidátku OĽANO. Zdroj: Matej Kalina

Tieto slová však poriadne rozzúrili samotného Matoviča, ktorý svojmu konkurentovi uštedril poriadnu ranu pod pás. "Marián Balász. Tento primitív sa v roku 2016 silou-mocou tlačil na kandidátku OĽANO ... silou-mocou chcel byť v prvej päťke ... a priznávam, že som sa ho zastával do poslednej možnej chvíle pred odovzdaním kandidátok ... len naša výberová komisia mi dosť rázne povedala, že nemá na to mentálnu výbavu a zásadne s tým nesúhlasia," začal svoj status Matovič, ktorý sa zastal aj svojej manželky Pavlíny. A urobil to poriadne drsne!

V súvislosti so vzniknutou situáciou sme kontaktovali aj Ivetu Radičovú. Tá nám povedala, že statusy na facebooku nečíta. Keď sme jej povedali, že ten premiérov sa týka Balázsa, odvetila: "A to už vôbec nie, to sa ma netýka."

Snažíme sa skontaktovať aj s Mariánom Balázsom. Článok budeme následne aktualizovať o jeho vyjadrenie.

