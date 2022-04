Anketa denníka Plus JEDEN DEŇ, na ktorej sa zúčastnilo 18 783 ľudí, naznačila, že verejnosť vníma situáciu o boji s korupciou negatívne. Na otázku, či vláda zvláda boj s korupciou, odpovedalo až 57 percent z nich nie, ďalších 22 percent skôr nie, 14 percent skôr áno a iba 7 percent áno. „Slovensko patrí medzi krajiny s vysokou mierou korupcie. V celosvetovom rebríčku jej vnímania od Transparency International sme vlani klesli na 57. miesto,“ píše sa vo volebnom programe Matovičovho OĽaNO, ktoré chcelo situáciu rázne zmeniť. Ich voličov však presvedčili iba sčasti. 47 percent voličov hnutia v ankete odpovedalo, že vláda boj s korupciou zvláda a 53 percent, že nie.

OĽaNO si dva roky po voľbách pochvaľuje hlavne rozviazané ruky polície. „Najlepším protikorupčným nástrojom je garantovať nezávislosť orgánom spravodlivosti. Dnes na Slovensku neexistuje jediný policajt, prokurátor či sudca, ktorý by mal zakázané konať,“ povedal hovorca OĽaNO Peter Dojčan. Treba si vraj uvedomiť, že koalícia má za sebou len prvú polovicu mandátu, pričom zvádza boj s najťažšími krízami. Napriek tomu už vraj stihla presadiť viacero dôležitých systémových zmien.

Pozitívnejšie doterajší boj s korupciou vnímajú voliči strany Za ľudí Veroniky Remišovej (45), ktorá za vlády Smeru poukazovala na rôzne korupčné škandály. Až 57 percent voličov Za ľudí si myslí, že vláda boj s korupciou zvláda. Spokojná je aj Remišová: „Základnou zmenou oproti vláde Smeru je to, že naša strana nekradne a nevyciciava štát o stámilióny eur tak, ako to robili nominanti Smeru, ktorí namiesto služby občanom skladovali v trezore zlaté tehly.“ Podľa ministerky je dôležitým prvkom v boji s korupciou aj odstraňovanie byrokracie. Od nástupu do vlády preto pripravila 5 balíčkov zjednodušovania v eurofondoch. Treťou oblasťou je podľa Remišovej antikorupčná legislatíva.

Menšiu zmenu naznačuje aj najnovší rebríček Transparency International, v ktorom Slovensko v rebríčku vnímania korupcie získalo 52 bodov, čo je historické maximum! Pravdou však je, že zo 180 hodnotených krajín sme stále až na 56. mieste. „Vnímame obrovský posun vo vyšetrovaní káuz, ktoré vedú NAKA a Úrad špeciálnej prokuratúry,“ povedala nadácia Zastavme korupciu pri hodnotení vlády dva roky od volieb. Podľa nej sa však koalícii podarila splniť iba tretina zo sľubovaných protikorupčných opatrení! „Ani pandémia a konflikt na Ukrajine nemôžu slúžiť ako ospravedlnenie, že vláda dosiaľ splnila len veľmi málo z protikorupčnej časti svojho programu,“ povedala riaditeľka nadácie Zuzana Petková.

Politológ Tomáš Koziak si myslí, že boj proti korupcii nie je jednoduchý proces, ktorý sa len ťažko dotiahne počas dvoch rokov. Podľa politológa je potrebné zmeniť legislatívu, rozviazať ruky polícii, upraviť súdny systém, nastaviť systém ochrany oznamovateľov korupcie či prijať zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Výsledok ankety Plus JEDEN DEŇ však podľa odborníka korešponduje s realitou preto, že mnoho voličov OĽaNO je sklamaných z toho, čo zo strany vzniklo: „Vidíme to aj v poklese ich preferencií. Netýka sa to len boja s korupciou, ale aj Matovičovho prejavu. Očakávania voličov boli nastavené veľmi vysoko, pretože predvolebné vyjadrenia o boji s korupciou boli veľmi tvrdé. Na základe toho mohli byť očakávania väčšie, ako vláda dokáže spraviť.“

Pozrite sa v galérii, koho všetkého už počas vlády OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí polícia obvinila z korupcie, ako aj na presné výsledky ankety.