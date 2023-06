Denníku Plus JEDEN DEŇ Andrej Kiska priznal, že sa rozhodoval medzi dvoma politickými stranami, a to Progresívnym Slovenskom (PS) a Saskou. Hovorí, že ho nepríjemne prekvapilo, keď sa progresívci po minulých voľbách nedostali do parlamentu. „Ale došlo tam k pokore a v strane zostali len ľudia, ktorí chcú s krajinou pracovať a pomôcť jej. V osobe Michala Šimečku vidím budúceho politického lídra,“ hodnotí Andrej Kiska. Prekážajú mu však vyhlásenia, ktoré mali ľavicový punc.

Ani na Saske nevidí exprezident len dobré stránky. „So znepokojením som vnímal, čo sa deje okolo Richarda Sulíka. Ako sa vyjadroval k zahraničnej politike a bol spoluvinný na vládnej kríze,“ kritizuje Kiska aj stranu, ktorú chce voliť.

Ako však hovorí, presvedčili ho poslanci parlamentu a jeho niekdajší politickí súputníci Vladimíra Marcinková (31) s Vladimírom Ledeckým (57), ktorých považuje za garantov toho, že Saska sa bude venovať sociálnym veciam, rómskej problematike či zaostalým regiónom. „Tieto témy sú mi blízke,“ dodáva exprezident.

Andrej Kiska zo strany Za ľudí odišiel krátko po voľbách. Dôvodom boli problémy so srdcom. Neskôr sa z politiky stiahol a strana prešla búrlivým vývojom. Remišová si síce udržala predsednícku stoličku, ale zo strany odišli známe tváre.

„Jadro, s ktorými som stranu tvoril, odišlo. Sklamanie, ktoré som zažil z vývoja, bolo obrovské. Ale, žiaľ, taký je život,“ hovorí Kiska dnes. Myslel si, že strane vštepil tú správnu DNA. „Teda, že najskôr sú ľudia našej krajiny, potom politická strana a celkom na záver sú záujmy lídrov. Troška sa to otočilo, ale nemal som na to dosah. Veci sa udiali, držím prsty pani Remišovej, ale voliť ju nebudem,“ podčiarkuje a s úsmevom pridáva, že ďalšiu stranu sa už nechystá založiť.

Držím prsty pani Remišovej, ale voliť ju nebudem. Andrej Kiska

Prečítajte si tiež: