Slovenská národná strana (SNS) je pripravená urobiť všetko pre to, aby čo najskôr vznikla nová vláda. Po sobotňajšom mimoriadnom sneme SNS to uviedol predseda strany Andrej Danko. Na sneme dostal opätovne dôveru viesť SNS.

Danko priznal, že národniari majú ambíciu byť súčasťou vlády, nechcú sa tam však tlačiť za každú cenu. "Podporíme akúkoľvek vládu, kde bude Robert Fico premiér," zdôraznil Danko.

"Aj keby sa predseda Smeru-SD rozhodol pre spojenie spolu s Hlasom a KDH, akceptovali by sme to a takúto vládu by sme podporili," dodal.

Cieľom podľa neho musí byť čo najskôr ukončiť mandát vlády odborníkov premiéra Ľudovíta Ódora. "Slovensko potrebuje inú, sociálnu vládu, vláda podporovateľov Progresívneho Slovenska musí čo najskôr skončiť," vyhlásil.

Uistil zároveň, že poslanecký klub SNS bude jednotný. Avizuje, že budúci týždeň by sa malo podariť stretnutie lídrov Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS. Podľa Danka sa však musí predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini jasne vyjadriť, či má záujem vstúpiť do koalície so Smerom-SD.

Na sobotňajšom mimoriadnom sneme okrem zhodnotenia parlamentných volieb (30. 9.) predstavitelia SNS vytýčili politiku strany po voľbách a postup pri povolebných rokovaniach, opätovne tiež zvolili Danka za predsedu SNS.