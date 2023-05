O jej vstupe k národniarom sa špekulovalo už skôr, no vo štvrtok informácie o spolupráci s SNS definitívne potvrdila samotná Martina Šimkovičová. „Andrej Danko mal ako jediný otvorenú kandidátku, na ktorej môžete byť ako nezávislý poslanec. To mi vyhovuje," ozrejmila pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Andrej Danko o Romane Tabák a Martine Šimkovičovej (apríl 2023)

„Vo štvrtok sme sa s pánom Dankom stretli v Bratislave a zhovárali sa o spolupráci," poznamenala s tým, že na kandidátke SNS sa objaví ako nezávislá kandidátka. V parlamente sa podľa svojich vlastných slov chce zaoberať predovšetkým sociálnymi programami či ochranou detí.

Andrej Danko následne nášmu denníku prezradil aj to, aké miesto bude mať Martina Šimkovičová na kandidátke Slovenskej národnej strany.

Národniari tiež neskôr informovali, že už nebudú pokračovať v rokovaniach s inými subjektmi o pripojení sa na spoločnú kandidátnu listinu do septembrových parlamentných volieb. Podľa slov predsedu strany Život-NS Tomáša Tarabu sa tak SNS rozhodla po rokovaniach s jeho stranou, Slovenským patriotom a Národnou koalíciou, s ktorými už sa na spoločnom postupe dohodla. „Ďalšie rokovania sa už budú viesť len s jednotlivými osobnosťami verejného a spoločenského života, medzi ktorými sú okrem iných aj Martina Šimkovičová a Ján Baránek," potvrdil tiež Tomáš Taraba.

Martina Šimkovičová a Andrej Danko Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Podľa dohody by mal na konci dňa kandidátnu listinu zostavovať predseda SNS Andrej Danko s tým, že ostatné subjekty by sa k jednotlivým osobnostiam mali právo vyjadriť. Danko už informoval, že kandidátku posilní napríklad aj predseda strany Národná koalícia Rudolf Huliak.

Martinu Šimkovičovú si mnohí pamätajú aj vďaka moderovaniu v televízii Markíza, z ktorej pred rokmi odišla. Neskôr pôsobila v kontroverznej internetovej televízii Slovan. Šimkovičová však nie je ani politickým nováčikom.

Martina Šimkovičová a Andrej Danko Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Vo voľbách v roku 2016 sa dostala do parlamentu ako číslo tri na kandidátke hnutia Sme rodina, pričom na porovnanie, súčasný podpredseda strany a šéf poslaneckého klubu Peter Pčolinský kandidoval v tom čase až zo šiesteho miesta. Krátko nato však Martina Šimkovičová poslanecký klub opustila a až do konca volebného obdobia pôsobila v Národnej rade ako nezávislá poslankyňa.

