Obhájili ste svoje miesto predsedu SNS na ďalšie 4 roky. Nad pánom Antonom Hrnkom ste zvíťazili o niekoľko desiatok hlasov. Čakali ste, že ten rozdiel bude až taký markantný?

Som si vedomý, že teraz by to chcelo slová víťaza, ale budem úprimný. Po 14 rokoch v politike a 4 rokoch vo vysokej štátnej funkcii boli moje prvé pocity po sneme, že nás čaká mnoho práce a prijal som to s pokorou. Nebude ľahké byť predsedom SNS pri tejto vláde dobrodruhov. Urobili sme totiž veľa vecí a opatrení, ktoré dnes ľudia z vlády rušia – či už to sú rekreačné poukazy, alebo 13. a 14. platy. Po voľbách prišiel pocit úľavy a konečne som mal viac času pre rodinu a seba. Zvažoval som koniec tejto práce. Mohol som si zlepšiť zase zdravotnú kondíciu a trochu si oddýchnuť. Začali sa však ozývať občania z regiónov, ktorí mi povedali, že som urobil veľa dobrého, no aj chýb a mám mladý vek na to, aby som z politiky odišiel. Napríklad aj zo zahraničia od pána prezidenta Zemana mi mnoho ľudí naznačilo, že sa musím poučiť z chýb a ísť ďalej.

Takže vás presvedčili najmä ľudia z regiónov?

Podľa stanov SNS vás na predsedu musia navrhnúť krajské rady a vy môžete nomináciu prijať alebo neprijať. Keď som videl to množstvo ľudí v organizáciách, ktorí sa mi ozývali, rozhodol som sa nomináciu prijať. Prebiehala slušná diskusia, zmenili sme rokovací poriadok po vzore parlamentu a množstvo účastníkov po skončení snemu hovorilo, že to bol prvý snem na úrovni. Priniesol rozhodnutie, ktoré nie každý delegát prijal. Uvedomujem si, že s miestom predsedu SNS prichádza záujem médií aj útoky politických oponentov.

Aké konkrétne?

Keď sa pozriete na statusy pána Sulíka alebo Naďa, sú plné nenávisti. Štyri roky som zažíval, že mi súčasný premiér hrozil, ako ma zničí a zlikviduje. Dnes má pod kontrolou rôzne bezpečnostné zložky a je to človek, ktorý sa nezastaví pred ničím...

Vráťme sa k SNS... Hovorili ste, že by ste mali robiť veci inak. Čo teda chcete zmeniť?

Určite by som chcel viac ukazovať, aký som naozaj v súkromí, najmä ľudskejšiu stránku a veci vysvetľovať priamo. Niektoré témy by som chcel komunikovať pokojnejšie a chodiť viac do regiónov. Poradiť sa, na čo mám teraz čas. Funkcia predsedu parlamentu ma veľmi pohlcovala z hľadiska množstva povinností.

Ako napríklad?

Nemal som čas chodiť medzi ľudí do regiónov. Po tom, ako ma v roku 2016 operovali, uvedomil som si veľa vecí. Bolo náročné zvládať funkciu predsedu parlamentu, predsedu SNS, pozíciu otca a koaličného partnera.

V ostatnom volebnom období ste boli súčasťou koalície. Čo hovoríte na súčasnú vládu?

Boris Kollár hovoril o nájomných bytoch, štyri roky vykrikoval, že zruší exekúcie. Hovoril, že zachovajú sociálny štandard. Pozrite sa na realitu, idú zrušiť oslobodenie odvodov pri 13. a 14. plate. Vláda chce zasiahnuť aj do paušálnych výdavkov a zrušenia dane z príjmu do 100-tisíc eur na 15 percent. Hovorili, že nebudú znižovať 13. dôchodok a znížili ho, rušia obedy zadarmo. Chcú zrušiť aj minimálny dôchodok, stravné lístky, rekreačné poukazy. Hovorili o transparentnosti a pozrite sa na právnika, ktorý má blízko k Matovičovi. A takto by som mohol pokračovať.

Musíme však brať do úvahy, že do hry vstúpila koronakríza, s ktorou nikto nepočítal...

Samozrejme, že netreba podceňovať dosah koronakrízy na ekonomiku, ale na druhej strane je tu historicky najväčšie zadlžovanie Slovenska. COVID je dobré ospravedlnenie pre ich alibizmus. Neboli na vládu pripravení, taká je pravda a ľudí klamali sľubmi pred voľbami a klamú aj teraz.

Profilový rozhovor s politikom Andrejom Dankom. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Ako?

Hovorili o odklade splátok a úverov, preplácaní rekreačných poukazov. Pýtam sa, koľko ľudí si vybavilo odklad splátky, úveru či lízingu? Hovorili o pomoci podnikateľom, dôchodcom aj živnostníkom. Pýtam sa, koľko ľudí a ktoré podniky dostali pomoc od štátu? Kde sú športovci, umelci?

Vláda však ide rozdávať 70 miliónov na pomoc v boji v prvej línii...

Majú miliardy. Je to bežná forma odmeny v krízovej situácii a je to málo. Od štátu je to samozrejmosť. Pre laika pôsobí 50 alebo 70 miliónov eur ako veľká suma, no v štátnom rozpočte tieto položky nie sú také krkolomné. Štát má kondíciu na to, aby sa tieto sociálne benefity neznižovali. Keď sa súčasná vláda nemá kam pohnúť, robí dve veci – očierňuje bývalú vládu a vyhovára sa na boj s koronavírusom. Aj keby nebolo korony, Matovič je v šoku z toho, že je premiérom. Pripomína mi Alicu v krajine zázrakov. Zrazu mu to chutí a on dobre vie, že na to nemá a nevie komplexne riadiť štát. Dávať Merkelovej bazový sirup je príliš málo a myslím si, že aj pripravenosť jednotlivých ministrov je otázna. Tiež som to s Ficom a Bugárom nemal ľahké a veľakrát som aj v televízii povedal, že som ich ako občan neznášal. Potom som s nimi musel rokovať. Chápem, nikto nechcel jednoliatu vládu Smeru, ľudia chceli zmenu, no táto zmena vlády je šialená. Je to experiment na občanoch.

Ľudia si však objednali zmenu v politike, výsledok volieb je toho jasným dôkazom...

