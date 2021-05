"My sme začali iniciatívu so zberom podpisov na predčasné parlamentné voľby v Obyciach minulý rok. Pridali sa k nám Smer-SD, Hlas-SD. Dohoda bola, že to bude apolitické," tvrdí predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko, podľa ktorého si predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini prisvojil zásluhy za vyzbieranie petičných hárkov.

"Peter Pellegrini opäť ukázal, aký je individualista, ako vie egoisticky konať," dodal Danko.