Aká je situácia v Rusku po vyhlásení čiastočnej mobilizácie? Skutočne nastala medzi domácimi panika, budú mať mladí muži ešte možnosť opustiť krajinu? A mohol by byť v dôsledku protestov ochromený aj samotný Putinov režim? V krátkom telefonickom rozhovore odpovedá na otázky denníka Plus JEDEN DEŇ analytik spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba. (Rozhovor bol nahrávaný vo štvrtok 22. septembra.)

V článku sa dočítate

Čo znamená čiastočná mobilizácia pre obyčajných Rusov?

Budú mať mladí muži ešte možnosť opustiť krajinu?

Mohli by protesty v Rusku ochromiť samotný Putinov režim?

Máme dôvod obávať sa vojny aj my doma na Slovensku?

Čo znamená mobilizácia pre obyčajných Rusov? Stanú sa väzňami vo vlastnej krajine?

Záleží na spôsobe, akým bude mobilizácia prebiehať. Na jednej strane Putin s ministrom obrany Šojguom hovorili o tom, že by sa mala týkať približne 300 000 záložníkov, no v texte samotného dekrétu nič také nie je. A teda povolávací rozkaz môže dostať de facto ktokoľvek. Všetko závisí od ministerstva obrany. Medzi Rusmi je teraz veľká neistota, keďže znenie dekrétu sa rozchádza s tým, čo rozprávali najvyšší predstavitelia krajiny. Veľa z nich je neistých, obávajú sa, že sa to bude týkať ich a aj preto v Rusku nastala menšia panika.

Vyhlásenie čiastočnej mobilizácie v Rusku vyvolalo búrlivé protesty obyvateľstva. Ide o najväčšie protesty od začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajine. Zdroj: Profimedia

Je v tejto chvíli pre mužov v "bojaschopnom" veku reálne, aby krajinu opustili?

Ich možnosti sa zásadným spôsobom redukujú. Ak doteraz neboli schopní opustiť územie, tak to zrejme jednoduché nebude. Predpokladám, že pohraničná polícia v Rusku dostane príkaz, aby mužov, ktorých by sa to mohlo týkať, von nepúšťali. Včera sa to ešte dalo a boli sme svedkami horúčkovitého nakupovania leteniek a veľkých kolón na hraniciach s Fínskom. Aká však bude situácia dnes a zajtra, vám povedať neviem.

Čo s ľuďmi, ktorí si nakúpili drahé letenky, no odlet majú až o niekoľko dní? Dostanú sa preč z krajiny?

Ak sa teraz vláda rozhodne, že nepovolí z krajiny odchod mužom od 18 do 60 rokov, budú mať problém. Podobne to majú Ukrajinci, ale tí si priznali, že je tu vojna. A vyhlásili vojnový stav aj mobilizáciu. V Rusku je však čiastočná mobilizácia, a tak by sa to aspoň teoreticky nemalo týkať zákazu odchodu mužov v tomto veku. Čo však urobí ministerstvo obrany a generálny štáb...

Alexander Duleba Zdroj: Vladimír Kampf

Rusko zrejme nemalo na výber a toto urobiť muselo. Tri mesiace sa snažili zháňať dobrovoľníkov, ale zrejme žiadni ďalší dobrovoľníci ísť bojovať na Ukrajinu nechcú. Rozhodli sa teda pre čiastočnú mobilizáciu, ktorá vyvolala paniku. Muži - rezervisti, ktorí teoreticky prichádzajú do úvahy, jednoducho nevedia, či povolávací rozkaz dostanú alebo nedostanú. A tak to každý rieši ako vie.

V Rusku už boli ohlásené demonštrácie. Majú potenciál zvrátiť rozhodnutia Vladimira Putina?

