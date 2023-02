Zosnulá britská kráľovná Alžbeta II. mala pokrvných predkov zo Slovenska. Konkrétne išlo o istú Annu Šútovú z Ladmoviec (okres Trebišov, pozn. red.). Bola manželkou jagerského obrancu Pavla Rhédeyho. Ich vzdialeným potomkom bola Claudia Rhédeyová, ktorej syn František bol vojvoda z Tecku. Tu sa už dostávame k samotnej kráľovskej rodine. František bol totiž prastarým otcom Alžbety II.

Kráľovná Alžbeta II. mala predkov zo Slovenska. Zdroj: Shutterstock

Rozhodne však nejde o žiadny mýtus či dohady, ale o overené skutočnosti, o ktorých ako prvý informoval profesor Jozef Novák vo svojom knižnom diele Rodové erby na Slovensku. Následne informáciu zverejnil aj Štátny archív v Trenčíne a zmienil sa o nej aj genealóg Frederik Federmayer z katedry archívnictva UK z Bratislavy.

Rod Windsorovcov sa začal v roku 1917, keď rodina zmenila svoj názov z nemeckého „Saxe-Coburg-Gotha“. Starý otec kráľovnej Alžbety, kráľ Juraj V., bol prvým windsorským panovníkom a dnešní pracujúci kráľovskí členovia sú potomkami kráľa Juraja a jeho manželky kráľovnej Márie. František sa narodil 28. augusta 1837 v Slavónii (dnešnom Chorvátsku) a bol to šľachtic rakúskeho pôvodu, ktorý sa oženil do britskej kráľovskej rodiny. Bol otcom kráľovnej Márie, a teda pradedom kráľovnej Alžbety II. Mal rakúsky titul grófa z Hohensteinu a nemecké tituly princa, a neskôr vojvodu z Tecku. Jeho otec bol vojvoda Alexander Württemberský, syn vojvodu Ľudovíta Württemberského. Jeho matkou bola grófka Claudine Rhédey von Kis-Rhéd a práve jej rodokmeň siaha na Slovensko.

Rodina Rhédeyovcov však nesiaha len do minulosti, ale aj do súčasnosti. Doslova živým dôkazom tohto tvrdenia je potomok Richard Reday. „Prvý raz som sa o tomto prepojení a rodine dozvedel v Londýne, kde som medzi rokmi 1995 až 2002 žil. Odišiel som, pretože som cítil, že Slovensko za vlády Vladimíra Mečiara ide hroznou cestou,“ uviedol pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Po istom čase života v zahraničí pocítil, že raz nastane chvíľa, keď sa do rodnej krajiny vráti. „Bol som osobne na pohrebe princeznej Diany v septembri 1997. Tie emócie boli ešte väčšie a vtedy som prvý raz hlboko pocítil, že sa treba vrátiť a pomáhať krajine a vôbec, meniť veci verejné a spoločnosť. Lebo o Slovensku v danom čase boli v britských médiách len dve správy. Prvá bola, že nejaké Slovenky ukradli 11 plyšových medvedíkov a kvetín z priestoru pred Westminsterským opátstvom, kde boli tieto veci položené na pamiatku zosnulej Diany. Druhá bola, že Mečiar pochoval demokraciu na Slovensku. Boli to časy, keď som sa hanbil, že som Slovák. Potom sa však moci ujala Dzurindova vláda a veci sa začali meniť k lepšiemu. O Slovensku sa odrazu písalo ako o novom tigrovi Európy, bol som opäť hrdý,“ hovorí Reday.

Richard Reday s manželkou Janou a dcérkami Sárkou a Simonkou. Zdroj: archív R.R.

Po návrate na Slovensko stretol v roku 2003 svojho uja z Kanady, ktorý mu o ich predkoch povedal viac. „Vtedy sa vo mne začal silnejšie prebúdzať lokálpatriotizmus. „Vonku“ som videl veľa vecí a badal som zmeny aj v našej spoločnosti. Teraz mám podobné pocity. Cítim, že naša spoločnosť sa začína utápať a ide možno nesprávnym smerom. Snaha zjavne nestačí, treba vedieť aj to, ako a kam viesť krajinu,“ dodal s dôvetkom, že práve posledné turbulentné obdobie v slovenskej spoločnosti prispelo k tomu, že sa vážne zamýšľa nad vstupom do politiky.

V súčasnosti sa vážne zamýšľa nad svojím vstupom do politiky. Zdroj: archív R.R.

„Myslím si, že je pred krajinou veľký kus cesty. Slovensku chýba vízia a plán budúcnosti. Či už je to funkčnosť, respektíve nefunkčnosť súdneho systému, rodinkárstvo, minulosť politikov a ich nulové pracovné skúsenosti. Veľký problém vidím v objektivite niektorých médií, tlakoch na verejnú mienku, strašenie médií a politikov, že po tejto vláde príde potopa a je scestné preferovanie jedného politického názoru. Podľa mňa je to minimálne neprofesionálne. Ďalším výkričníkom je aj to, čo ukázali posledné roky počas finančnej, energetickej a koronakrízy - v priamom prenose sme mohli vidieť koniec solidarity, na ktorej je založený princíp EÚ, dôsledkom čoho je fakt, že krajiny začali hájiť svoje záujmy,“ uzavrel.

