"Šéf hnutia OĽaNO si môže vybrať, či zostane prilepený na stoličke, alebo sa zdvihne a odíde preč," odkázal Igorovi Matovičovi bývalý predseda KDH Alojz Hlina v relácii Karty na stôl týždenníka PLUS 7 DNÍ. Matovič totiž musí podľa Hlinu odísť a pripomenúť mu to chce spôsobom sebe vlastným.

"Keby to robil niekde v Trnave, pri nejakom inzertnom schránkovom časopise, povieme si no nech, je to jeho problém, on to však hrá s nami", povedal Alojz Hlina. "Ak všetko dobre dopadne, vo štvrtok mu dáme pred ministerstvo financií 47 alebo 48 stoličiek, toľko, koľko má OĽaNO poslancov", spresnil Hlina, ktorý je v súčasnosti podpredsedom strany Dobrá voľba a Umiernení.

"Môže si vybrať, či zostane na stoličke prilepený alebo si uvedomí, že sú aj stoličky, z ktorých sa možno zdvihnúť a ísť preč," dodal na záver Hlina.