"Matovič znova prepotvrdzuje to, čo hovorím už dávno. Je neskutočne pomstychtivý a zákerný človek. Vie, že je pod tlakom, pretože celá Európa zmenila sadzby DPH v gastre smerom nadol. Jediné Slovensko tak neurobilo a vie, že ten tlak bude veľký, ale hlavne logický," píše v úvode podnikateľ Alojz Hlina.

Ďalej tvrdí, že ak by sa znížila sadzba DPH v gastre, tak by politicky vyhral Sulík, lebo to navrhoval. ️Aj preto podľa neho vyvolá Matovič "kultúrnu vojnu." Deti versus celé sektory ekonomiky, hlavne služieb a gastro. Matovič podľa neho tvrdí, že „tie reštaurácie chcú znížiť DPH, ale tým vlastne chcú zobrať peniaze deťom na prídavky“. Teda tie peniaze, ktoré on chce použiť na rodinné prídavky.

Problém podľa Hlinu vôbec tak nestojí, no týmto spôsobom ho vraj Matovič a jeho svedkovia budú prezentovať. „Proti takej demagógii sa nedá bojovať. Je populizmus, je nebezpečný populizmus a je tá najhoršia forma: matovičovský neskutočne nechutný a zákerný populizmus. Pre zákerného populistu, skrývajúceho sa za konzervativizmus, je toto zlatá baňa,“ skonštatoval.

Podotýka, že Matovičov „genialny ťah“ s celoplošným testovaním ako zatočiť s Covidom bude ruinovať našu ekonomiku ešte dlho. Matovič podľa Hlinu zlyhal nielen politicky, eticky, ale aj trestnoprávne, pretože prehajdákal stámilióny eur na jeho avantúry. „Stámilióny eur sú nenávratne preč, mohli ísť deťom a nepovedal by som pol slova proti tomu,“ netají bývalý politik.

„Obrovské peniaze sú fuč, celé sektory ekonomiky zdecimované, deti nechodili do školy najdlhšie v Európe. Sme siedma krajina z viac ako 200 posudzovaných v počte obetí na milión obyvateľov,“ konštatuje Hlina.

Matovič podľa Hlinu nebojoval s mafiou, ale bojoval s Ficom, lebo vedel, že ak sa „dotkne kráľa“, tak vyhrá. Fico bol kráľom, on bojoval s Ficom, jemu bola jedno nejaká mafia, korupcia. „On nebojuje s mafiou, on ju vytvára. Na Slovensko sa vráti mafia a začne tam, kde to zvyčajne vždy začína, v oslabenej oblasti služieb (cestovný ruch, gastro),“ tvrdí expredseda KDH.

Tvrdí, že partnerom mafie a jedným z jej rodičov, bude štát, lebo oslabil sektor služieb tak, že sa stane jej ľahkou korisťou.

„Dovolím si jednu prognózu: Ak sa nezníži DPH v sektore služieb, gastra, tak štát vyberie na DPH z celého sektoru menej, ako keby bola znížená a okrem toho vytvorí mafiu, ktorá bude vyberať svoje dane a tým tých peňazí na prídavky pre deti bude ešte menej, ako ich je teraz. Ale to človek s ukradnutým diplomom nechápe a ani nechce pochopiť,“ končí svoj status Alojz Hlina.

