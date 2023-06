Bývalý predseda KDH Alojz Hlina spolu s SaS prekvapili už keď oznámili, že konzervatívec bude na kandidátnej listine liberálov. Už v minulosti bola verejnosť pri Hlinovi zvyknutá, že niekedy príde s veľmi nečakanými nápadmi, ktorými chcel na niečo poukázať. O nič menej výstredný nie je jeho nápad, ako sa dostať pred voľbami do povedomia ľudí.

Hlina je jeden z tých politikov, ktorí sa rozhodli kandidovať zo 150-teho, teda posledného miesta kandidátnej listiny. Možno práve to bolo dôvodom, prečo sa rozhodol kampaňovať naozaj zvláštne. „Nežijem z politiky, žijem pre politiku. Rozmýšľal som, ako robiť kampaň, ktorá by bola v niečom nielen originálna, ale aj ku mne "organická". ️Vychádza mi to na tento "food truck príves",“ napísal Hlina na sociálnej sieti k fotke s prívesom.

A to nie je všetko. So svojim prívesom bude prechádzať Slovensko a ponúkať pečivo, mlieko, koláče a pivo z jeho pekárne, mliekarne, cukrárne a pivovaru. „Ponúknem aj niečo z našej farmy a obľúbené jedlo z našich prevádzok,“ doplnil expredseda KDH. Hlina zároveň tvrdí, že sa snaží vytvárať hodnoty a nie o nich len rozprávať: „Osláviť svoju vieru sa dá aj poctivou a čestnou prácou bez veľkého vyhlasovania o hodnotách, žiaľ, častokrát bez osobného príkladu.“ Hlina naznačil, že nie každý kto sa verejne hlási ku kresťanským hodnotám ich aj dodržuje.

Po tom, ako informáciu o Hlinovom spôsobe kampane na sociálnu sieť zavesila aj SaS, dostali liberáli v diskusii otázku, prečo sa bývalý predseda KDH dostal na kandidátku liberálov. Strana Richarda Sulíka promptne odpovedala. SASKA je podľa nich v súčasnosti jediná strana, ktorá nesľubuje, že bude ľudí celý život vodiť za ručičky a prispievať im na všetko: „Že budú mať ľudia všetko zadarmo a keď budú poslúchať, dostanú dávky. Toto máme s Alojzom Hlinom spoločné. Zároveň máme spoločnú toleranciu k liberálom, toleranciu ku konzervatívcom, toleranciu k inému názoru.“

Hlinov food truck nie je ale ani zďaleka jeho prvý "bláznivý" nápad. V galérii nájdete jeho food truck, ako aj jeho iné výstrednosti z minulosti.

