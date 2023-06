Je to škandál alebo len planá búrka? NATO chystá na Slovensku v auguste až v septembri informačnú kampaň na podporu Ukrajiny. Je to však v čase, keď bude vrcholiť predvolebná kampaň. Upozornil na to líder Smeru Robert Fico (58), ktorý to považuje za zasahovanie do parlamentných volieb.

Ako sa píše v dokumentoch NATO, ktoré sú verejne prístupné, „účelom kampane Prečo na Ukrajine záleží, je na Slovensku zvýšiť povedomie, prčo je pokračovanie podpory Ukrajiny dôležité, ako súvisí s vlastnou bezpečnosťou Slovenka a o úlohe NATO pri jej zabezpečovaní“.

Výberové konanie na spoločnosť, ktorá by celú kampaň zabezpečovala, sa skončilo v máji. Ako sa uvádza na stránkach NATO, do kampane by mali byť zapojené rôzne známe tváre, športovci, influenceri, regionálne osobnosti. Využiť by sa malo aj okrúhle výročie od udalostí v auguste 1968.

Fico v nedeľu však vyhlásil, že cieľom je „odkloniť voličov Smeru od názoru na Ukrajinu a pridať sa k časti národa, ktorá podporuje zbrojenie“. Podľa NATO má kampaň osloviť najmä mladšiu vekovú skupinu (do 35 rokov) a staršiu generáciu (od 55 rokov vyššie), viac sa má zameriavať na vidiecke obyvateľstvo.

Téma dominovala nedeľným diskusiám, ministerstvá oficiálne zareagovali až v pondelok podvečer, resp. v utorok. „Kampaň nevnímame ako problematickú, či idúcu proti záujmom Slovenska,“ reagovalo pre denník Plus jeden deň ministerstvo zahraničných vecí. Rezort dodáva, že ide o štandardnú kampaň Aliancie, podobné kampane sa realizujú priebežne vo viacerých krajinách.

Ministerstvo obrany pripravovanú kampaň vníma ako „prínos“, keďže bude komunikovať dôležitosť zodpovedného spojenectva a podpory Ukrajiny. „NATO vykonáva aktivity na zvýšenie povedomia o konkrétnych témach v členských krajinách na základe vyhodnotenia verejnej mienky. Ide o úplne bežné aktivity, aké vykonávajú mnohé organizácie, ktoré sa snažia verejnosti vysvetľovať dôležitosť tém spoločenského záujmu,“ podčiarkuje rezort obrany.

Obe ministerstvá sa zhodli v odmietnutí „akýchkoľvek konšpirácií o tom, že NATO chce ovplyvňovať voľby na Slovensku“. Obrana pritom zdôrazňuje, že „za svoju viac ako 70-ročnú existenciu Aliancia nikdy do nijakých volieb nevstupovala a určite to nebude meniť“.

Keďže sa v kampani má využiť 55. výročie okupácie Československa, termín na prelom leta a jesene je jasný. Na Slovensku však bude práve vrcholiť predvolebná kampaň. Keďže vláda v čase vypísania výberového konania povereného premiéra Eduarda Hegera nereagovala, tému začal komunikovať práve opozičný líder Fico.

Podľa odborníka na marketing Michala Ruttkaya štát „urobil komunikačnú chybu“. „Bolo by to slušné a dobré, ak by štát spolu s NATO oznámili, že idú robiť takúto spoločnú aktivitu,“ hovorí a podotýka, že v zásade si „každý môže robiť kampaň“. Ak by bol štát proaktívny, nemusela by sa verejnosť dozvedieť o chystanej kampani práve od opozičného lídra.

Opačný názor má však politológ Radoslav Štefančík. „Takéto kampane sa tu bežne robia. Či už Európska únia alebo NATO dávajú časť svojich prostriedkov na to, aby ľudia pozitívne uvažovali o týchto organizáciách,“ vysvetľuje. Ako príklad uvádza, že aj on sa zapojil do podobnej kampane ešte pred vstupom Slovenska do NATO. „Aj počas Smeru tu takéto kampane boli a nikto si ich nevšímal. Len teraz sa to Smeru hodí a tak to očiernil,“ mieni.

V utorok Fico vyhlásil, že napísal list aktuálnemu generálnemu tajomníkovi NATO Jens Stoltenberg. A hoci bol v utorok v Bratislave ako hosť samitu Bukureštskej deviatky (B9), o osobné stretnutie sa nepokúsil. Vysvetľoval to tým, že "úradníci by mu zrejme nedovolili takéto stretnutie". Okrem toho chce Smer v stredu požiadať o zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu.

"NATO organizuje rôzne informačné kampane v rôznych krajinách, je to bežná vec. Je to súčasť dohody so spojencami," povedal v Bratislave Stoltenberg s tým, že "posilnenie postavenia NATO je transparentná aktivita". Dodal, že NATO "nikdy nebude zasahovať do domácich politických aktivít".

Stoltenberg pripomenul podobnú kampaň v roku 2017. Aj rezorty diplomacie a obrany pripomínajú kampaň #MySmeNATO. Jej cieľom bolo zvýšenie povedomia verejnosti o Aliancii a prebiehala koordinovane vo všetkých členských štátoch. V súvislosti s pripravovanou kampaňou sme oslovili aj priamo tlačové oddelenie NATO. Chceli sme vedieť, či sa na kampani bude podieľať aj niekto zo slovenskej strany, či sa termín posunie a najmä, kedy sa rozhodlo o tom, že kampaň vôbec bude a v akom termíne. Odpovede sme zatiaľ nedostali.