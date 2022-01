Budeme sa rozprávať primárne o kauze Národného kultúrneho kongresového centra (NKKC), ktorá teraz začala opäť rezonovať. Vy ste jedným takpovediac z troch finalistov na výstavbu tejto budovy. Prečo ste sa do tejto súťaže prihlásili?

- Naša spoločnosť sa venuje organizovaniu veľtrhov, výstav kongresov aj spoločenských a kultúrnych podujatí už skoro päť desaťročí. Považovali by sme za nesprávne rozhodnutie, pokiaľ by sme sa do tohto procesu nezapojili. To je prvý dôvod. Ďalej sme presvedčení o tom, že projekt, ktorý sme predstavili, má naozaj ambície byť úspešným a priniesť na Slovensko novú kvalitu z pohľadu kvalitného spoločenského priestoru.

Čo konkrétne ponúka váš projekt?

- Toho, čo vie ponúknuť, je veľmi veľa. V kongresovom cestovnom ruchu sú totiž dôležité dva aspekty. Prvý je logistický, druhý emocionálny. Pri tom druhom sa na základe účasti na kongresoch často vytvára potenciál aj klasického cestovného ruchu. Napríklad, keď sa účastníci kongresov vrátia domov a potom so svojimi rodinami i známymi zdieľajú pozitívne zážitky a emócie, ktoré počas krátkej doby, keď sa zúčastňujú nejakého kongresového podujatia, mohli v danom mieste zažiť.

Napríklad príde muž z kongresu, nejaký biznismen domov a povie rodine, že bol som v peknom meste a vráti sa tam aj s rodinou na predĺžený víkend?

-Presne tak. To je tá emocionálna časť a som presvedčený o tom, že samotná lokalita Incheby presne oproti Bratislavskému hradu, oproti historickému centru, Mostu SNP, cez ktorý vieme za 5 minút peši prejsť do historického centra, vedľa Sadu Janka Kráľa, poskytne naozaj taký emocionálny zážitok, ktorý vie byť prínosom pre potenciálny návrat účastníkov aj so svojou rodinou, prípadne priateľmi.

Možno aj tá poloha pri Dunaji je veľmi lukratívna. Pretože viete ľudí dopraviť po Dunaji, napríklad z Viedne. A sama plavba o sebe je pre človeka zážitok.

- Áno. K tomu som sa chcel dostať. V rámci nášho projektu sme predstavili aj projekt maríny, teda prístavu, ktorý nevnímame ako integrálnou súčasť Národného kultúrneho kongresového centra, ale mal by byť vkladom Incheby do tohto celého projektu. Mal by spĺňať dve hlavné úlohy. Tá prvá by mohla vytvoriť synergický efekt spoluorganizovania niektorých kongresov s Viedňou, pričom lodná doprava by sa mohla využiť na prepravu účastníkov kongresov z Viedne do Bratislavy. Predstavme si to tak, že vo Viedni sa organizuje svetový medzinárodný kongres s 15 až 20 tisíc účastníkmi. Niektoré menšie oddelenia tohto svetového kongresu by sa paralelne mohli konať v Bratislave a účastníci toho kongresu by sa prepravovali po Dunaji lodnou dopravou. Bol by to určite netypický, nevšedný zážitok, niečo, o čom by títo účastníci potom neskôr pozitívne rozprávali a hodnotili to ako pozitívnu emóciu. Na druhej strane by to takisto mohlo prispieť aj bežným návštevníkom a obyvateľom Bratislavy. Na petržalskej strane rieky, kde je Incheba, je neobjavený potenciál, ktorý by bolo dobré rozvinúť. Naplánovali sme tam rovnako Dunajský park s vyhliadkovou plošinou oproti hradu tak, aby si účastníci kongresu mohli vytvoriť peknú spomienku. Žijeme v modernej dobe, takže napríklad ak si niekto spraví takzvanú jednu rýchlu selfie počas prestávky na kongrese s pozadím Dunaja a bratislavského hradu, môže to byť silný moment. Môže sa to zdať ako detail, ale na druhej strane to môže byť naozaj veľmi pozitívnym atribútom, ktorý prispeje k tomu, aby sa Bratislava stala vyhľadávanou destináciou.