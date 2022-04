Slovensko pomohlo Ukrajine vojenským materiálom v hodnote desiatok miliónov eur. A zdá sa, že solidarita so susedským štátom by sa nám mohla vyplatiť dvojnásobne. Podľa ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (58), by sa nám totiž väčšina finančných prostriedkov mala vrátiť späť. Aký vojenský materiál sme však v skutočnosti odoslali na Ukrajinu?!

Korčok počas nedeľnej relácie v televízii Markíza uviedol, že ukrajinská strana má záujem aj o húfnice Zuzana, pričom rezort obrany má o takejto forme pomoci rokovať. Minister zároveň uvádza, že množstvo finančných prostriedkov, ktoré sme poskytli Ukrajine vo forme vojenského materiálu by sa nám vďaka Európskej únii malo vrátiť späť. "Európska únia vyčlenila jeden a pol miliardy na to, aby sa preplácala vojenská pomoc," povedal Korčok s tým, že ide o dobrú správu pre Slovensko, pretože gro techniky, ktorú sme poslali na Ukrajinu, bude preplatená.

VIDEO IT expert Ondrej Macko: Mohli by hackeri získať moc nad jadrovými zbraňami?

Či je to skutočne tak a či nám naozaj bude väčšia časť dodávok vojenského materiálu refundovaná zo zdrojov EÚ však z odpovede ministerstva obrany také jasné nie je. "Slovenská republika požiadala o refundáciu za poskytnutú pomoc pre Ukrajinu. Proces vyhodnocovania žiadostí o refundáciu prebieha vo viacerých fázach a zatiaľ nie je uzatvorený. Konečná výška, ako aj termín refundácie budú závisieť aj od počtu doručených žiadostí členských štátov EÚ a výšky ich požiadaviek," odkázala hovorkyňa obranného rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková.

A hoci ministerstvo priznáva, že vojenský materiál poskytnutý Ukrajine mal hodnotu desiatok miliónov eur, detaily konkretizovať nechce. "Slovensko nateraz pomohlo Ukrajine vojenským materiálom v hodnote okolo 62 mil. eur a poskytlo tiež protiraketový a protilietadlový systém S-300 v hodnote približne 68 mil. eur. Vzhľadom na citlivosť informácií nebudeme špecifikovať konkrétny druh vojenského materiálu. Poskytovaný vojenský materiál vychádza priamo z požiadaviek ukrajinskej strany. Diskusia o možnostiach podpory pokračuje."

Či Slovensko podporí Ukrajinu aj prípadnou dodávkou dosluhujúcich lietadiel typu Mig-29 nateraz jasné nie je. "Je pravda, že migy sa stávajú nepoužiteľnými, pretože závisia od ruských technikov, ktorí odchádzajú," uviedol nedávno šéf diplomacie Korčok. Podobnú argumentáciu pred časom použil aj kedysi najvyššie postavený Slovák v NATO, generál Pavel Macko. „Rusi si momentálne sťahujú technikov domov a ich vlastné firmy ich požiadali o návrat, takže Migy nám tak či tak zostanú sedieť na zemi. Prvou úlohou pre ministra obrany teda bude zabezpečiť patrolovanie nášho vzdušného priestoru spojeneckými silami," prízvukoval generál.

Generál Pavel Macko Zdroj: archív

Zaujímavé je aj to, že Ukrajincom by podľa Macka naše dosluhujúce Migy pomohli aj za predpokladu, že by väčšina z nich bola v zlom technickom stave. „Ukrajina ich vie servisovať. Má na to techniku, zariadenia a aj ich prevádzkovala," ozrejmil. „Ukrajincom by umožnili držať si Rusov od tela. Samozrejme, že ich životnosť vo vojne by nemusela byť dlhá, ale Ukrajina by si tým kúpila trochu času a získala taktickú výhodu," konštatoval Macko. Následne však prekvapil šokujúcimi slovami o ich využití!

NA ČO SA DAJÚ VYUŽIŤ SLOVENSKÉ MIGY SA DOZVIETE V GALÉRII!