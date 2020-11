Ak by sa parlamentné voľby konali teraz, ich víťazom by bola strana Hlas-SD na čele s Petrom Pellegrinim.

Výsledky prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo ukázali, že víťazom volieb by sa stala strana Hlas bývalého premiéra Petra Pellgeriniho s 19,1 percentami.

Druhé by skončilo hnutie OĽaNO premiéra Igora Matoviča, ktoré by získalo 14%. Oproti poslednému výskumu kleslo o vyše 1 percento. Polepšila si strana SaS, ktorá by skončila na treťom mieste so 12,1 percentami.

Štvrtá by bola opozičná ĽSNS (9,6) a tesne za ňou Ficova strana Smer-SD (9,5). Strana Borisa Kollára Sme rodina by so 6,1% skončila na šiestom mieste. Do parlamentu by sa dostalo ešte aj Progresívne Slovensko (5,9) a tesne aj KDH (5,1). Za jeho bránami parlamentu by skončila vládna strana Za ľudí so 4,1 percentami