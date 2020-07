Kto sa stane novými vedúcimi hlavami Smeru? To v súčasnosti nikto netuší. Predseda strany Robert Fico viackrát nejasne predstavil, koho by si na podpredsedníckej stoličke vedeli predstaviť, no konečné slovo budú mať hlasy dlhoročných straníkov. Na rozdiel od predchádzajúcich snemov, ktoré sa konali v honosnom štýle, sa tentokrát Smer-SD stretne v ich oficiálnej centrále na bratislavskej Súmračnej ulici. "Snem bude mať 120 delegátov/tiek. Chápem, korona a tak, ale predsa len, strana ktorá sa ešte stále prezentuje 14.000 členmi, by si svoje najdoležitejšie orgány a predstaviteľov mala vyberať rozhodne v reprezentatívnejšom počte a zastúpení," kriticky sa vyjadrila aj europoslankyňa Monika Beňpvá, ktorá má byť tiež prítomná.

Situáciu v strane nedávno skomplikoval odchod 11 dlhoročných stranníkov, ktorí v súčasnosti zakladajú novú politickú stranu Hlas - sociálna demokracia. Ich strana je ešte len v začiatkoch, no na jej zakladaní sa podieľali skutočne zvučné mená Smeru. Zo strany tak okrem rádových členov odišli aj podpredsedovia strany - Peter Pellegrini (súčasný líder Hlasu), Denisa Saková či Richad Rašiho. Fica vtedy opustili aj iní jeho verní nasledovníci, mnohých prekvapil aj odchod Erika Tomáša. Šéf Smeru sa o nich otvorene vyjadril ako o "zradcoch".

Predseda strany Robert Fico bude na dnešnom sneme opäť kandidovať za predsedu strany. V podpredsedníctve si vie predstaviť poslanca Ľuboša Blahu aj Erika Kaliňáka, synovca spoluzaklaateľa strany Roberta Kaliňáka. Ten pre médiá prezradil, že z aktívnej politiky nadobro odišiel a o miesto poddpredsedu strany sa nebude uchádzať. Fico zároveň potvrdil, že súčasný podpredseda strany Juraj Blanár ostane ako jediný "staronový" podpredseda strany, Fico chce dať šancu aj mladej krvi v popredných straníckych miestach.