Hnutie OĽANO vstúpi po septembrových parlamentných voľbách len do takej vládnej koalície, ktorá sa zaviaže vyplatiť odmenu 500 eur každému, kto sa zúčastnil na týchto voľbách. Vo štvrtok to oznámil líder hnutia Igor Matovič ako avizovaný plán B.

Tento záväzok má potvrdiť snem hnutia, ktorý bude podľa jeho slov v najbližších týždňoch. Matovič oznámil tento krok po tom, ako v stredu (29. 3.) parlament odmietol novelu, ktorá navrhovala odmenu za účasť vo voľbách. Návrh odôvodňuje tým, že po voľbách hrozí návrat "mafie a extrémistov". Obáva sa vlády Hlasu-SD, Smeru-SD a Republiky s ústavnou väčšinou. Tieto strany OĽANO vylúčilo z povolebnej spolupráce. Odmietlo aj spoluprácu s ĽSNS.

Voľby môžu byť podľa neho "posledné demokratické", preto treba urobiť všetko pre to, aby prišli hlasovať aj státisíce nevoličov. Matovičovi neprekáža, ak ich pre túto podmienku budú iné strany ešte viac vylučovať zo spolupráce. Zároveň ozrejmil, že opätovne predloženú novelu o 500 eurách nestiahne.

Líder OĽANO to nepovažuje za volebnú korupciu, pretože by ňou bol každý predvolebný prísľub strán, ktorý prináša majetkový prospech, ak ich ľudia zvolia. Ak by sa tento prísľub nedalo naplniť a prišlo by rozhodnutie, že ide o protiústavný návrh, Matovič avizuje plán C. "My tú 500-ku presadíme za každú cenu," uzavrel.

Prečítajte si tiež: