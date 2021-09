Informoval o tom hovorca Krajského súdu Pavol Adamčiak. „Prokurátor KP Bratislava podal dňa 15. septembra 2021 na OS Bratislava III návrh na väzobné stíhanie piatich obvinených osôb a to z dôvodu, aby neovplyvňovali svedkov a nepokračovali v páchaní trestnej činnosti,“ povedal pre TASR hovorca Generálnej prokuratúry (GP) Dalibor Skladan.

Podľa neoficiálnych informácií návrh na väzobné stíhanie bol podaný na dočasne povereného šéfa ÚIS Petra Scholtz a príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Čurillu a Pavla Ďurku. Scholtza obvinili z pokračovacieho zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zo zločinu marenia spravodlivosti. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR v utorok (14. 9.) poskytol hovorca Skladan.

„Prokurátor KP Bratislava po tom, čo dňa 10. septembra 2021 vydal uznesenie o začatí trestného stíhania, vzniesol dňa 14. septembra 2021 obvinenie P. S. pre pokračovací zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin marenia spravodlivosti,“ sprostredkoval Skladan stanovisko KP Bratislava. Scholtz bol zadržaný v pondelok.

V trestnej veci vedenej pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa vyšetrovateľ ÚIS obvinil štyroch príslušníkov NAKA. „Dňa 14. septembra 2021 vzniesol obvinenie štyrom príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, odbor Bratislava, J. Č., P. Ď., M. S. a Š. M., ktorí budú za účasti ich obhajcov vypočutí,“ doplnil hovorca. Čurillu a Ďurku obvinili v pondelok aj v trestnej veci takzvaného ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov.

Stíhanie vyšetrovateľov NAKA je podľa obhajcu nezákonné

Stíhanie vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Čurillu a Pavla Ďurku, ktorých zadržali v pondelok (13. 9.) príslušníci Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), je nezákonné a neopodstatnené. Uviedol to pre médiá obhajca Peter Kubina krátko predtým, ako sudca pre prípravné konanie Okresného súdu (OS) Bratislava III začal rozhodovať o návrhu prokurátora Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave o ich väzobnom stíhaní.

"Moji klienti celú svoju kariéru hrali podľa pravidiel a v tomto prípade sa proti nim podľa pravidiel nehrá. Tie veci nie sú trestné činy, ani to prvé obvinenie, ani to druhé. Otázkou je, ktorý súd to konštatuje," uviedol advokát. Podľa jeho slov sa odposluchy dajú robiť aj legálne.

"My nevieme, za akých okolností boli nariadené, to bude predmetom ďalšieho nášho preverovania po nahliadnutí do spisu, ale ak to bolo zákonné, tak nie je proti tomu čo namietať. Len si treba uvedomiť, že keď nahrávate dôverný alebo neformálny rozhovor v nejakých pracovných priestoroch, tak to nikdy neznie, ako keby vás odpočúvali doma. To by musel byť každý stíhaný za to, že si na niečo občas ponadáva," zdôraznil obhajca.

Obvineného vyšetrovateľa Čurillu zobral sudca do väzby

Obvineného vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Čurillu zobral v stredu večer sudca pre prípravné konanie Okresného súdu (OS) Bratislava III do väzby. Rozhodnutie nie je právoplatné. TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.

"OS Bratislava III vzal do väzby obvineného J. Č., a to z dôvodov takzvanej kolúznej a preventívnej väzby. Súd nenahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka. Neprijal písomný sľub obvineného. Obvinený podal sťažnosť, o ktorej po doručení bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave," objasnil ďalej Adamčiak.

Jána Čurillu eskortovali do budovy súdu po 17.00 h na neverejný výsluch a rozhodovanie trvalo približne tri hodiny. Sudca OS Bratislava III rozhoduje v stredu večer aj o návrhu väzobne stíhať ďalších troch vyšetrovateľov - Pavla Ď., Milana S., Štefana M. - a tiež dočasne povereného šéfa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Petra Sch.

Rozhodovanie je podľa obhajcu Petra Kubinu predbežne naplánované do 22.00 h.