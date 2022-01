Vláda schválila návrh opatrení v súvislosti s koronavírusovým variantom omikron. Zavedie sa tak nový režim OP plus. Spĺňať ho bude len osoba s tromi dávkami očkovania proti ochoreniu COVID-19, osoba, ktorá ochorenie prekonala a má dve dávky očkovania alebo s dvoma dávkami vakcíny a s testom.

Pod OP plus sa podľa schváleného materiálu myslia osoby, ktoré absolvovali tri dávky očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo majú dve dávky vakcíny a podstúpili test. V prípade PCR test nesmie byť starší ako 72 hodín, v prípade antigénového testu nesmie byť starší ako 48 hodín. Do režimu spadajú aj osoby, ktoré majú dve dávky vakcíny a prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

Nový režim sa týka aj detí od dvoch do 12 rokov a dvoch mesiacov s testom. Dĺžka platnosti testu bude rovnaká ako u dospelých. Aby do režimu patrili aj staršie deti až do 18 rokov, budú potrebovať byť kompletne zaočkované a absolvovať test.

Nový režim sa bude týkať vysokorizikových hromadných podujatí ako svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky či hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania. Podujatia sa zároveň môže zúčastniť maximálne 20 ľudí a povinný bude aj zoznam účastníkov. Režim OP plus sa bude vzťahovať aj na fitness. V priestore prevádzky bude môcť byť zároveň maximálne 50 osôb, alebo musí byť určených aspoň 15 metrov štvorcových na osobu.

OP plus sa týka aj oblasti wellness, akvaparkov a kúpeľov, pokiaľ nejde o zdravotnú indikáciu. V týchto prevádzkach bude môcť byť maximálne 50 osôb alebo vyčlenených 15 metrov štvorcových na osobu.

Nový režim sa po novom bude vzťahovať aj na ubytovacie zariadenia. V takom prípade počet hostí bude neobmedzený. Využívanie režimu základ v ubytovacích zariadeniach bude zakázaný. Pod režimom OP sa myslia osoby, ktoré sú kompletne zaočkované, pričom od poslednej dávky nesmie uplynúť viac ako deväť mesiacov.

Takisto tam patria aj osoby s tromi dávkami vakcíny, ktorí tretiu dávku absolvovali rovnako pred menej ako deviatimi mesiacmi. Pod režim spadajú osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a majú jednu dávku vakcíny. Ide o prípad, ak vakcínu podali do 180 dní od prekonania ochorenia potvrdeného PCR testom po dobu deviatich mesiacov od prekonania COVID-19.

Do režimu patria aj osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného PCR testom nie starším ako 90 dní, tiež deti mladšie ako 12 rokov a dočasne alebo trvalo kontraindikované osoby na základe jednotného formuláru s platným testom.

Pod režimom OTP sa myslia len osoby, ktoré sú kompletne očkované, testované alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 90 dní. Pod režimom základ sa myslia všetci bez ohľadu očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.