Prokurátor podal návrh na väzobné stíhanie bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara a ďalších siedmich osôb z 13 obvinených v kauze Očistec. Pri štyroch z piatich, ktorým prokurátor väzbu nenavrhol to nie je prekvapivé, nakoľko posledné obdobie trávia čas vo väzbe. Jedno meno je preto o to väčšou záhadou. Naopak, Gašparovi a exšéfovi protikorupčnej jednotky NAKA Róbertovi Krajmerovi hrozí najprísnejšia väzba!

Najvyšší policajní funkcionári sa mali pred svojim odchodom z funkcií podieľať na najsofistikovanejšej trestnej činnosti v dejinách Slovenska. Na tajných poradách mali svoje informácie z vyšetrovacích spisov vynášať oligarchovi Norbertovi Bödörovi, ktorý celú skupinu riadil. Pomocou policajných databáz získavali informácie a následne mali vydierať rôzne osoby kvôli státisícovým úplatkom. Dnes sa rozhoduje, kde strávia najbližšie mesiace.

„Sudca pre prípravné konanie začne o návrhu prokurátora na vzatie do väzby ôsmich obvinených osôb rozhodovať v sobotu od 12.00 hodiny,“povedala hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjáková. V kauze Očistec sú obvinení okrem Bödöra a Gašpara aj bývalí riadiaci funkcionári NAKA Róbert Krajmer, Peter Hraško, Pavol Vorobjov, Bernard Slobodník, Milan Mihálik, Marián Zetocha, Vladimír Bisták, bývalí príslušníci NAKA Milan Žáčik a Ivan Bobocký, bývalý člen dozornej rady spoločnosti patriacej pod Ministerstvo vnútra Martin F. a špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.

Keďže štyria z obvinených už sedia vo väzbe za iné skutky (Bödör, Vorobjov, Kováčik a Žáčik), súd dnes bude rozhodovať o takmer všetkých ostatných.

Zábery spred ŠTS v Pezinku, kam začali zvážať bývalých policajných funkcionárov. Zdroj: Martin Domok

Jediný, kto buď nie je vo väzbe, alebo na neho nie je podaný návrh na väzobné stíhanie, je Bisták. Ten podľa našich informácií už pred pár mesiacmi sedel v cele predbežného zadržania kvôli tomu, že vytváral imaginárne vyšetrovacie spisy. Nevie sa, za akým účelom to robil, no pri súčasnom obvinení si je to ľahké domyslieť.

Norbert Bödör bol obvinený už v súvislosti s úplatkárskou kauzou Dobytkár. Aktuálne sedí vo väzbe. Zdroj: Emil Vaško

Špecializovaný trestný súd dnes rozhoduje o väzobnom stíhaní: Gašpara, Krajmera, Hraška, Slobodníka, Mihálika, Zetochu, Babockého a Martina Fleischera. Prokurátor navrhuje Gašparovi a Krajmerovi dokonca všetky tri dôvody väzobného stíhania - teda útekovú, kolúznu a preventívnu väzbu!

Na súde sa už objavil aj obhajca Marek Para, ktorí má v tomto prípade zastupovať viac obvinených. Para je tiež obhajcom Mariana Kočnera v prípade Kuciak a Pavla Ruska v kauze zmenky. Podľa informácií TV JOJ by malo byť poradie výsluchov nasledovné: Martin Fleischer, Peter Hraško, Marian Zetoch, Róbert Krajmer, Ivan Bobocký, Milan Mihálik, Tibor Gašpar a Bernard Slobodník.

Hraška ráno zo zadržania odviezli na vyšetrenie. Nie je jasné, či sa jeho výsluch uskutoční ešte dnes. Povedal to Hraškov obhajca Ľubomír Hlbočan, pre denník N. Hlbočan zastupuje okrem Hraška aj Vorobjovova. „Stále prebiehajú výsluchy. Doteraz boli vypočuté dve osoby, musí byť vypočutých ešte 6 osôb. Prečo nie je navrhnutá väzba aj pre Bistáka poviem až po rozhodnutí súdu,“ povedal prokurátor dozorujúci prípad Očistec.

Správu budeme aktualizovať.

