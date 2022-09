Ospravedlnenie za Slovenskú republiku poskytlo Jaroslavovi Haščákovi Ministerstvo spravodlivosti SR ešte pod vedením ministerky Márie Kolíkovej. Podpísal ho Ondrej Dostál, štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR dňa 8.9.2022.

Partner investičnej skupiny Penta Jaroslav Haščák Zdroj: TASR

Ministerstvo spravodlivosti SR dospelo k záveru, že obvinenie, zadržanie a vzatie do väzby Jaroslava Haščáka bolo nezákonné a bolo tak nezákonným zásahom do jeho základných ľudských práv. Za tieto nezákonné zásahy sa preto Ministerstvo spravodlivosti SR Jaroslavovi Haščákovi ospravedlnilo.

Jaroslav Haščák v reakcii na ospravedlnenie štátu uviedol: „Ospravedlnenie štátu prijímam. Bol by som rád, ak by sa z môjho prípadu štátne orgány poučili a v budúcnosti sa vyvarovali stíhaniu kohokoľvek bez toho, aby na to existoval reálny zákonný dôvod. Trestné stíhanie a väzba sú najzávažnejšími zásahmi štátu do života človeka, ktorých dôsledky sú do veľkej miery nenapraviteľné. Ak je ktokoľvek nútený tieto zásahy znášať nedôvodne, je to v demokratickej spoločnosti neakceptovateľné.“

Podľa Petra Kubinu, managing partnera advokátskej kancelárie Dentons, ktorá Jaroslava Haščáka v tejto veci zastupovala: „Oceňujem, že ministerstvo spravodlivosti poskytnutím ospravedlnenia nášmu klientovi uprednostnilo zmierlivé vyriešenie tohto sporu pred jeho pokračovaním súdnou cestou. Týmto rozhodnutím ušetrilo štátu nemalé finančné prostriedky, ktoré by na konci dňa boli nášmu klientovi priznané. Ospravedlnenie je zároveň absolútnym minimom, čo by štát mal urobiť automaticky v prípade každého nezákonného trestného stíhania.“

Poznámka redakcie: Plus JEDEN DEŇ aj web pluska.sk patria do portfólia spoločnosti News and Media Holding, ktorú vlastní skupina Penta.