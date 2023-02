Predpokladá sa, že Imrecze sa s prokurátorom dohodol na podmienečnom, prípadne finančnom treste. To by znamenalo, že by si mohol naďalej užívať slobodu. „K obsahu navrhnutého trestu by sme sa neradi vyjadrovali. Dúfame však, že bude schválený,“ povedal pre sme.sk Imreczeho advokát Miroslav Ivanovič. Mnohí by možno čakali, že po dnešku bude mať exšéf FS pokoj. No nie je to pravda, nakoľko dnešok sa má týkať iba kauzy Mýtnik 3, v ktorom už padli rozsudky.

Imrecze ale svedčí v množstve káuz, v ktorých je sám zapletený. Ide napr. o kauzu Očistec, v ktorej sú obvinené také mená ako Norbert Bödör, Tibor Gašpar, Dušan Kováčik, Róbert Krajmer a ďalší. Exšéf FS svedčí aj v kauze Súmrak (Robert Fico, Robert Kaliňák), ako aj v Mýtniku (Jozef Brhel, Miroslav Výboh). V Mýtniku 3 už bola odsúdená šéfka daniarov Lenka Wittenbergerová, ktorá sa k prijatiu úplatku vo výške 50-tisíc eur priznala. Dostala dvojročnú podmienku a finančný trest vo výške úplatku. ŠTS už odsúdil v tejto kauze aj dve úradníčky, z ktorej jedna mala byť Brhelova nominantka. Tie ale vinu popierajú a odvolali sa. Rozhodne teda Najvyšší súd. Imrecze sa v kauze Mýtnik 3 priznal k tomu, že keď v roku 2018 odchádzal z postu šéfa FS, tak vypýtal od IT podnikateľa Michala Suchobu peniaze pre verných spolupracovníkov. Suchoba spolu s Brhelom na zákazkách od FS profitovali.

Pre Imreczeho môže nastať problém, ak sudkyňa Pamela Záleská nebude súhlasiť s jeho dohodou s prokurátorom. Na Záleskej sa popálil aj Zoltán Andruskó, ktorý sa priznal k účasti na vražde Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) a s prokurátorom sa dohodol na 10-ročnom treste. „Zobchodoval ľudský život a spôsobil neodstrániteľný následok. Následne zobchodoval aj trest,“ povedala sudkyňa s tým, že menej ako 15 rokov mu neodklepne. Andruskó napokon súhlasil aj s prísnejším, teda 15-ročným trestom odňatia slobody.

Ak by ale Imrecze dostal len podmienečný, alebo finančný trest, stále nemá vyhraté. V ďalších veciach, v ktorých sa dopustil trestnej činnosti, mu môže byť trest navýšený, aj keď spolupracuje s políciou. Verejné zasadnutie s Imreczem začalo o 9.00.

Ešte ráno pred rozhodovaním nastalo na súde prekvapenie. Výboh, ako jeden z aktérov kauzy Mýtnik, požiadal listom súd, aby neschválil Imreczeho dohodu o vine a treste. Sudkyňa ale jeho návrh zamietla, keďže Výboh v tomto konkrétnom procese nie je stranou v konaní.

Správu budeme aktualizovať.