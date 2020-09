Exkluzívny predvolebný prieskum pripravila agentúra Focus. Prieskum vznikal na prelome augusta a septembra v rozmedzí 26. augusta a 2. septembra. V prieskume sa pracovníci agentúry pýtali 1022 respondentov, akú politickú stranu by v prípapade volieb volili.

Hnutie OĽaNO sa oproti poslednému prieskumu mierne prepadlo - o necelé 2 %. Stranu pomaly dobieha vznikajú strana podpredsedu parlamentu Petra Pellegriniho Hlas-SD. Zo súčasných parlamentných strán by pred bránami parlamentu skončila strana Za ľudí. Naopak, do parlamentu by sa dostala strana Progresívne Slovensko.

Podľa výsledku najnovšieho predvolebného prieskumu by mala Matovičova koalícia len 71 členov, čo znamená, že by medzi seba museli prizvať ďalšiu stranu. "Robili sme, čo sa dalo," okomentoval výsledok prieskumu Igor Matovič s tým, že ich prioritou je boj s koronavírusom.