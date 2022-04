AKTUÁLNE Parlament rozhoduje o OSUDE Fica: DESIATKY poslancov PREHOVORÍ a obrana EXPREMIÉRA! ×

Obvinený Robert Fico si dnes v parlamente musí vypočuť všetko, čomu podľa vlastných slov nerozumel v uznesení o obvinení. Poslanci totiž diskutujú, či bude vydaný na vzatie do väzby. Ak by v následnom hlasovaní rozhodli že áno, o jeho osude bude v najbližších dňoch rozhodovať Špecializovaný trestný súd (ŠTS), ktorý v tom istom prípade poslal exministra vnútra Roberta Kaliňáka do väzby!