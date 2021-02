Do Poľska bude prevezených 10 pacientov s koronavírusom zo Slovenska.

AKTUÁLNE Poliaci si zoberú 10 slovenských pacientov, prevezú ich do TEJTO nemocnice

Malo by ísť o pacientov, ktorí sú vo vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti. Prevezení budú do nemocnice do mesta blízko spoločných hraníc Nový Targ.

Prevoz by sa mal uskutočniť v najbližších dňoch. Potvrdil to poľský hovorca ministerstva Wojciech Andrusiewicz. Uviedol tiež, že v prípade potreby, sú schopní pomôcť aj susednému Česku.

Nový Targ je medzi Slovákmi obľúbený najmä kvôli trhom. Teraz jeho nemocnica prevezme 10 slovenských pacientov. Zdroj: google maps