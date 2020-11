Jankovskej obhajca Peter Erdős včera informoval o tom, akú veľkú ľútosť prejavila Jankovská nad svojimi trestnými činmi. No povedal aj to najdôležitejšie: „Moja klientka sa rozhodla vypovedať a rozhodla sa priznať k svojej trestnej činnosti. Popísala svoj podiel na tých skutkoch, ktoré sa jej kladú za vinu. Zároveň uviedla, že sa nemôže priznať k tomu, čo neurobila.“

Erdős tvrdil aj to, že Jankovská bude vypovedať o všetkých osobách, na ktorých sa jej budú pýtať vyšetrovatelia. Pred dnešným výsluchom Erdős upresnil niektoré informácie: „Rozhodla sa prijať zodpovednosť za svoje konanie. Znamená to pre ňu posun. Určite to bude mať vplyv na jej trestné konanie.“ Jankovská je obvinená vo veciach, ktoré úzko súvisia s Marianom Kočnerom. Aj on teda určite z poza väzenských múrov sleduje, čo všetko jeho „Opička“ polícii prezradí.

Bývalú štátnu tajomníčku zadržali a obvinili ešte počas marcovej policajnej akcie s názvom Búrka. Obvinená je zo zločinu prijímania úplatku a zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa spáchaného formou účastníctva. Hrozí jej 10 až 20 rokov nepodmienečne. Neskôr bola obvinená aj v kauze Víchrica. Počas výkonu väzby začala držať hladovku, no kvôli výrazne zhoršenému zdravotnému stavu s tým po 20 dňoch prestala.

Správu budeme aktualizovať.

