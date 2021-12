Poslanci deviaty rokovací deň 51. schôdze začali o pol hodiny neskôr ako zvyčajne. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) priblížil, že ide o technické príčiny.

Obyvatelia Slovenska starší ako 60 rokov by podľa návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19 za očkovanie mali dostať poukazy v hodnote 500 eur. Tie by mohli využiť v hoteloch, penziónoch, reštauráciách a kaviarňach, ale aj na kultúrne podujatia či vybrané služby.

Novela zákona, ktorá sa prerokúva v skrátenom legislatívnom konaní, je aktuálne v prvom čítaní. Písomne prihlásených do rozpravy je ešte osem rečníkov. Následne budú mať poslanci možnosť prihlásiť sa ešte ústne.

Popoludní majú poslanci na programe aj dve mimoriadne schôdze, ktoré iniciovala opozícia. Plénum má rokovať o "katastrofálnom stave v slovenskom zdravotníctve" a ohrození verejného zdravia občanov. Druhou témou sú sociálne dosahy výrazného rastu cien energií a základných potravín.