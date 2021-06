Ak by sa v najbližších mesiacoch konalo referendum o predčasných voľbách, na 90 až 100% by sa ho zúčastnila tretina Slovákov.

Ak by prišli aj všetci, ktorí sú mu skôr naklonení, účasť by bola 52,9%. Vyplýva to z prieskumu, ktorý urobila agentúra FOCUS exluzívne pre reláciu Na telo Televízie Markíza.

Na referendum by určite neprišlo 17,4% opýtaných a skôr neprišlo ďalších 16,3% populácie. Nerozhodných je 13,4% ľudí. Z pohľadu jednotlivých strán majú najväčší záujem o takéto referendum voliči Smeru (77,4%), Hlasu (63,4%) a ĽSNS (61,6%).