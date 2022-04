Bývalý trojnásobný premiér Robert Fico má na krku obrovský problém. Zatiaľ čo exprezident Andrej Kiska čelí návrhu na obžalobu za daňový delikt, Ficovi v úzko súvisiacom prípade hrozí basa za to, že sa nezákonne dostával k informáciám o daňovom tajomstve bývalej hlavy štátu. Šéf Smeru bol dnes predvolaný na NAKA, aby svoje údajné konanie vysvetlil.

Fico je obvinený z toho, že zneužíval funkciu premiéra na to, aby sa dostal k daňovému tajomstvu Kisku a vtedy opozičného politika Igora Matoviča. Následne boli tieto informácie zverejnené či už samotným Ficom, alebo prostredníctvom vymysleného e-mailu, z ktorého bolo daňové tajomstvo rozoslané do médií. Šéf Smeru pripisuje svoje obvinenie tomu, že poukázal na údajné podvody Kisku. Pravda je ale taká, že obvinenie má na krku, lebo sa mal nezákonne dostávať k dokumentom a sám inštruovať podriadených, aby mu posúvali chúlostivé informácie z NAKA a finančnej správy.

„Je obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, a za prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom ohrozenia daňového tajomstva,“ píše sa v uznesení o Ficovom obvinení. „Trestná sadzba je vo vzťahu k daňového úniku 7 až 12 rokov. Na špici hierarchie je podľa obvinenia Fico, nasleduje Kaliňák a potom ostatní,“ povedal obhajca David Lindtner, ktorý zastupuje Ficovho spoluobvineného Roberta Kaliňáka.

V prípade údajných daňových podvodov Kisku je už prípad na súde. „Prokurátor Krajskej prokuratúry Prešov podal dňa 12. apríla 2022 na Okresný súd v Poprade obžalobu na obvineného A. K. za pokračovací zločin daňového podvodu,“ informovala prokuratúra. Obaja kandidáti na prezidenta z roku 2014 (Fico a Kiska) majú teda problém. V konečnom dôsledku rozhodnú súdy o tom, kto konal v súlade so zákonom, a kto nie.

Fico pri príchode na policajné prezídium nezostal nič dlžný svojej povesti a nehovoril k prípadu, ale kritizoval novinárov: „Keď hovoríme o zdražovaní, tak tam prídete dvaja. Keď cítite krv smeráka a jasné že cítite...“ Šéf Smeru toho moc nenahovoril ani potom, no k niektorým témam sa v krátkosti vyjadril. Na otázku, či pôjde do Bruselu aby tam hovoril o manipulácii vyšetrovaní ako avizoval, odpovedal záporne: „Zajtra je odvolávanie Mikulca, ako môžem ísť do Bruselu. Toho gaunera treba odvolať z postu ministra vnútra.“

Obvinený Norbert Bödör na policajnom prezídiu dňa 26. apríla 2022. Bödör má na krku množstvo obvinení v kauzách Súmrak, Očistec, Judáš a Dobytkár. Zdroj: Karol Farkaš

Na NAKA sa paralelne rieši aj obvinenie advokáta Mareka Paru v súvislosti s diskreditáciou prokurátora Vasiľa Špirka. V prezídiu sa dokonca objavil aj obvinený nitriansky oligarcha Norbert Bödör, ktorého Para zastupuje v rôznych prípadoch. Dnes je vypočúvaný práve poškodený Špirko.

Ficov výsluch na NAKA začal o 9.00. Správu budeme aktualizovať.