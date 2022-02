UNAS sa rozhodol konať po tom, čo vzájomné minulotýždňové stretnutie na ministerstve dopravy neprinieslo podľa ich slov žiadny relevantný výsledok. Žiadajú okamžité zníženie spotrebnej dane na pohonné hmoty (PHM) o 30 % na prechodné šesťmesačné obdobie podobne, ako to majú v Poľsku a Maďarsku. Ďalej je ich podmienkou zníženie cestnej dane o 30 %, vratka spotrebnej dane z palív na úrovni 38 eur za každých natankovaných tisíc litrov PHM a okamžité zníženie platby mýta o 30 % na šesť mesiacov.

Na miesto protestu smerujú od ranných hodín protestujúci autodopravcovia z celého Slovenska. Nečakane ale vyzvali politikov, aby ich nechali na pokoji. „Zachytili sme u Kotlebovcov, ako ich predseda vyzýva občanov na podporu štrajku dopravcov. Sme apolitickí. Neprajeme si , aby si žiadna strana robila na našom proteste politické body,“ píše UNAS na sociálnej sieti.

Dopravcovia ale spolupracujú s poľnohospodármi a vyzývajú všetky dopravné spoločnosti a aj motoristov osobných vozidiel, aby protest podporili. Vyzývajú dokonca na blokáciu ciest vo svojich krajoch od začiatku protestu až dovtedy, kým vláda nesplní ich požiadavky!

V galérii si pozrite fotky z dnešného, ale aj minulých protestov UNAS.

Krátko po jedenástej bolo protestujúcich áut na benzínovej pumpe pri Zlatých pieskoch pomerne málo. Okrem troch kamiónov tu bolo prítomných niekoľko dodávok, no najdôležitejšia časť protestu sa ešte len chystá. Kamióny sa budú od 13.00 presúvať na Rožňavskú ulicu. Podobný protest s tým istým scenárom sa konal aj v januári 2020. UNAS v tom čase podobné podmienky kládol vtedajšej vláde Smeru, SNS a Mostu, na ktorej čele stál Peter Pellegrini. Možno aj preto je dnes na jednom z transparentov nápis: „Už aj nová vláda dáva posledné zbohom dopravcom a motoristom?“ V tejto časti Bratislavy bola vtedy dosť výrazne obmedzená doprava!

Predseda UNAS Stanislava Skala po pol hodine protestu napokon ozrejmil, prečo je na pumpe tak málo dopravných prostriedkov: „Teraz sme sa dohadovali s ministrom dopravy. Mali by sme byť predvolaní na vládu. Uvidíme ako to vyvrcholí. Nechceli sme tu viac vozidiel, lebo si nechcem otočiť ľudí proti sebe. 15 vozidiel stačí.“ Ak by sa ale podľa Skalu do troch dní situácia nezmenila, tak UNAS začne blokovať dokonca aj hranice! „Na Rožňavskú prejdú kamióny. Uvidíme, či strhneme so sebou ľudí, alebo nie,“ povedal šéf UNAS o tom, ako bude dnešný protest pokračovať.

Skala sa vyjadril aj k politikom, s ktorými sa chce o situácii baviť: „Nechceme sa baviť s opozíciou, ale koalíciou. Vieme, čo bolo v roku 2020 a neradi by sme boli, aby sme dopadli ako vtedy.“ Podľa šéfa UNAS sa ročne na mýte vyberie 309 miliónov eur: „Do súkromných vačkov ide 140 miliónov eur.“ Podľa Skalu bolo netransparentné aj aktuálne výberové konanie na vyberateľa nového mýta.

