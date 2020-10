Vlk dravý by mal byť chráneným živočíchom. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) pripravuje vyhlášku, ktorou ho tam zaradí.

Usmrtenie vlka by tak bolo trestným činom. Informoval o tom šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) počas rokovania vlády. Reagoval tak na schválenú kvótu odstrelu 50 vlkov v najbližšej poľovníckej sezóne.

Envirorezort vlka dravého vyškrtne zo zoznamu vybraných živočíchov a bude zaradený do zoznamu striktne chránených živočíchov, čím sa mu poskytne najvyššia možná ochrana, priblížil štátny tajomník MŽP Michal Kiča spolu s Budajom. Na jednotlivé odstrely by tak malo výnimku udeľovať ministerstvo životného prostredia.

Budaj podotkol, že tým by mala medzirezortná skupina na určenie kvóty lovu vlka dravého, ktorá je pod ministerstvom pôdohospodárstva, zaniknúť. Lov vlka bude zakázaný pre celú jeho populáciu na celom území Slovenska. "Navrhneme zvýšiť jeho celospoločenskú hodnotu na 3000 eur," hovorí minister.

Zjednodušiť by sa podľa Budaja malo vyplácanie náhrad za vzniknuté škody, ktoré spôsobí vlk. Poskytovať by sa tak mali celoročne a zjednodušiť by sa mal aj celý proces a administratíva.

"Ministerstvo životného prostredia verí, že ministerstvo pôdohospodárstva stiahne a prehodnotí rozhodnutie o určení kvóty na roky 2020/21, pretože toto rozhodnutie nemá dostatočné odôvodnenie," uviedol Budaj.

Iniciatíva My sme les aj Lesoochranárske združenie VLK tiež vyzvali šéfa agrorezortu Jána Mičovského (OĽANO), aby zrušil schválenú kvótu na odstrel vlkov. Združenie podalo sťažnosť Európskej komisii pre porušenie európskej aj slovenskej legislatívy pri rozhodovaní o love vlka. Ministerstvo pôdohospodárstva odôvodnilo svoje rozhodnutie rastúcou populáciou tohto predátora a ochranou hospodárskych zvierat.