Kočner určite nespomína na jún 2018 v najlepšom. Práve vtedy si pre neho prišla polícia, aby ho zadržala v kauze falšovania zmeniek. V tom čase ešte netušil, že o ďalších 2,5 roka bude v tomto prípade právoplatne odsúdený na 19 rokov nepodmienečne! Prakticky hneď od zadržania sa ale snažil robiť všetko pre to, aby sa dostal na slobodu. Podľa obžaloby v kauze motáky túžil po slobode dokonca tak, že sa z nej snažil dostať aj inštrukciami písanými na lístočky, ktoré posielal cez Šabíka pred múre Ústavu na výkon väzby.

„Napísať cez signál "Kamošovi" (tel. č. je v mojom telefóne pod jeho priezviskom). Stretnúť sa s ním najneskôr do zajtra a zistiť, aká je situácia. Či nevie jeho Dušan pohnúť kostrou,“ mal napísať Kočner pomocou motáku exsiskárovi Petrovi Tóthovi, ktorý bol v tom čase jeho kamarát. Tóth ale po zadržaní Aleny Zuszsovej v prípade vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) začal na jeseň 2018 spolupracovať s políciou a všetky motáky ktoré ešte mal im odovzdal.

Kamoš mal byť na tomto motáku obvinený v kauze Dobytkát - podnikateľ Norbert Bödör a Dušan je podľa medializovaných informácií neprávoplatne odsúdený bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Obaja sú obžalovaní aj v kauze Očistec zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ktorá mala fungovať v radoch polície okrem iného aj na ovplyvňovanie živých prípadov.

Motákov mali byť desiatky, no Tóth si vraj zanechal len štyri, ktoré polícii odovzdal. Okrem neho proti Kočnerovi svedčí písmoznalec, ktorý pravosť lístočkov potvrdil.

V PRÍPADE JE ZAUJÍMAVÉ VYJADRENIE PROKURÁTORA KRAJSKEJ PROKURATÚRY TRENČÍN. Jeho slová si prečítajte v NAŠEJ GALÉRII.

Kočner bol v prípade motákov obžalovaný z marenia spravodlivosti v štádiu pokusu, no sudca skutok prekvalifikoval na trestný čin krivej prísahy a krivej výpovede v štádiu prípravy. Za pôvodný skutok by mu hrozil trest vo výške jeden až 6 rokov a teraz je to tri až 8 rokov. Sudca procesným stranám na poslednom pojednávaní odporučil, aby si pripravili záverečné reči, lebo dnes bude posledný deň tohto súdneho procesu. Očakáva sa teda rozsudok!

Pojednávanie začína o 9.00. Správu budeme aktualizovať.