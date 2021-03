Urobil rázny krok! Chvíľu sa zdalo, že spory v koalícii sú zažehnané, opak je však pravdou. Olej do ohňa prilial premiér Igor Matovič svojim včerajším verejným vystúpením, kde informoval o demisii ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Ten však vzal zodpovednosť na svoje plecia.

Premiér na včerajšom vyhlásení oznámil, že minister zdravotníctva Marek Krajčí končí vo funkcii. Naplnil tak podmienky pre pokračovanie spoločnej koalície. Čo však ostatní lídri koaličných strán nevedeli, bolo to, že premiér si dá dodatočné podmienky. A odprezentuje ich v priamom prenose pred médiami. Opäť tak otvoril už uzatvorené rokovania o osude vládnej koalície.

Minister zdravotníctva svoje odvolávanie bral pochopiteľne ťažko a počas vyhlásenia, že z funkcie odstupuje, sa mu lámal hlas. Po opätovnom otvorení rokovaní je jasné, že možnom páde vlády však vzal iniciatívu do svojich rúk. Rozhodol sa tak celkom ináč, ako mu

"Nechcem, aby termín môjho odchodu bol zámienkou pre povalenie vlády. Dnes podám demisiu," napísal Krajčí na sociálnej sieti. „Áno, minister podá demisiu a všetko je na politickom rozhodnutí,“ povedal pred rokovaním vlády štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura. Dodal, že zatiaľ nedostal ponuku na prevzatie rezortu.

Rozhnevaný Sulík

Na rokvoanie vlády prišli spoločne aj ministri z radov SaS - minister hospodárstva Richard Sulík, minister zahraničných vecí Ivan Korčok a minister školstva Branislav Gröhling. Tých rozčarovala Matovičova včerajšia tlačová konferencia. "Sme na bode nula. Toto je holý fakt," povedal k zmiereniu koalície Sulík.

"Mrzí to mňa osobne, lebo som s Igorom Matovičom v posledných dňoch strávil veľa času a myslel som si, že dohoda je urobená, platná a všetky strany ju chcú akceptovať," dodal Sulík. Zároveň vysvetlil aj to, ako bude strana postupovať najbližšie dni. "Chceme sa poradiť a vziať si na to víkend času a v pondelok doobeda o 11-tej hodine budeme mať v Liberálnom dome tlačovú besedu, kde vám oznámime naše ďalšie kroky," zakončil s tým, že kvôli tomu ministri za SaS nebudú odpovedať na žiadne ďalšie otázky.