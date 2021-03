Polícia dnes ráno podľa tvnoviny.sk eskortovala Hraška z Ústavu na výkon väzby na NAKA v Nitre, aby ho vypočula v kauze Fatima. Po ňom by mal prísť na výsluch aj Krajmer. Obaja sú v tejto veci obvinení od 1. marca spolu s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom. Ten by mal byť vo veci vypočutý budúci týždeň.

Kauza sa datuje ešte na začiatok tohto tisícročia, kedy malo vtedajšie podsvetie nezákonne obrať podnikateľa Ondreja Janíčka o bar Fatima. Jankovská mala vtedy ešte ako sudkyňa poslať Janíčka kontroverzným rozhodnutím do väzenia. Polícia prišla na to, že v roku 2018 mali do prípadu zasiahnuť aj Gašpar, Krajmer a Hraško, ktorí údajne ovplyvňovali vyšetrovanie.

Krajmer je obvinený za zločin marenia spravodlivosti spáchaný formou spolupáchateľstva, zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a za účastníctvo vo forme návodcu na prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Hraško s Gašparom za účastníctvo vo forme návodcu na prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Všetci traja sú vo väzbe kvôli obvineniu v kauze Očistec.